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北市清潔隊員墜樓亡疑工作壓力大 環保局證實身體因素調整職務

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市環保局北投清潔隊1名52歲張姓男隊員，今天清晨在新北市蘆洲區住處被發現墜樓身亡，警方到場採證，未發現有外力介入跡象。記者林昭彰／翻攝
台北市環保局北投清潔隊1名52歲張姓男隊員，今天清晨在新北市蘆洲區住處被發現墜樓身亡，警方到場採證，未發現有外力介入跡象。記者林昭彰／翻攝

北市環保局北投清潔隊1名52歲張姓男隊員，今清晨在新北市蘆洲區住處墜樓身亡，家屬透露男子疑工作職務被調整壓力大。環保局證實，該男今年1月因肝癌轉任內勤，有出現不適應狀況，但未提出想更換崗位，平常出勤與同事相處也都無異狀，對發生意外感到遺憾，會協助家屬處理後事。

據了解，52歲張男目前在北投清潔隊工作，住在蘆洲某集合住宅社區，今天清晨6時15分疑不明原因，從15樓住家墜樓，被保全發現，警消到場，確認男子已死亡沒有送醫，男子家屬表示他最近工作職務有被調整過，導致情緒比較不穩，也讓外界懷疑是否涉及霸凌。

北投清潔隊區隊長卓昕岑表示，張男已在區隊工作超過10年，主要工作為垃圾車押車工作，不過因肝癌影響視力，區隊在考量從事工作恐會影響，在徵求張同意，今年1月將其調回內勤處理文書。

卓昕岑說，張男在轉調回內勤確實有和他反應工作壓力大、不適應狀況，但未提想調動工作，除回診外也都正常上班，跟同事日常互動也良好，工作不適應也有安排其他同仁給予協助，遺憾發生意外，會盡力協助家屬處理後續事宜。

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