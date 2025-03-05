台中烏日今大貨車右切要進公司…撞機車 60歲女騎士爆頭亡

台中烏日今早發生大貨車與機車相撞的死亡車禍，女機車騎士當場頭部重創死亡。圖／讀者提供

台中烏日今早發生大貨車與機車相撞的死亡車禍，張男駕駛大貨車右切至外側車道，準備進入公司，與外側車道的60歲張姓女機車騎士擦撞，女騎士當場頭部重創死亡，張姓男駕駛依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市消防局在今天上午獲報，烏日區五光路、復光六巷口有車禍緊急救護，烏日消防分隊到場後發現，有一輛安裝有吊臂的大貨車停在現場，白色機車倒地，女機車騎士頭部重創，已明顯死亡。

警方調查，今天上午8時11分，張男駕駛大貨車沿五光路內線車道往自治橋行駛，行至復光六巷口時，向右變換至外側車道準備進入公司，與外側車道的女機車騎士擦撞，造成女騎士傷重不治。

警方說明，全案依事故處理程序調查處理，並依過失致死罪嫌將張姓駕駛移請台中地檢署偵辦，本起事故詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判之。

烏日分局呼籲，大型車輛變換車道時應提早顯示方向燈，並留意車身內輪差及視線死角處，同時保持與他車之適當安全間隔，以確保行車安全避免意外發生。