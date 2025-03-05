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高雄燕巢女子深夜騎車輾到3米長網紋蟒 農業局：今年發現最大尾

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄陳姓女子昨天凌晨1時許，騎車行經燕巢區鳳東路一處加油站旁，不慎輾壓到一條3米長、重約50公斤的網紋蟒，陳女人車倒地，幸好只有輕微擦傷。農業局獲報到場，由4名成年男子合力抬起蟒，裝進運輸籠後送屏科大收容。

據了解，陳女（20歲）事後在網路發文感嘆「蛇麼事情都有」。陳女寫說，一生中何德何能有這種運氣遇到一隻那麼大隻的蛇，被她輾過還沒死。

陳女昨天凌晨1時許在燕巢鳳東路的加油站旁，不慎輾壓到一條蟒蛇導致跌倒，陳女受輕傷，自行就醫後無大礙。警方說，陳女沒有酒駕，詳細車禍肇事原因仍待交通警察大隊分析鑑定；另警方到場時該條蟒蛇已不見蹤影，後續警方與陳女持續查找，陳女的友人協助聯繫農業局，最終順利捉捕該條蟒蛇。

農業局說，這條網紋蟒長約3公尺、重約50公斤；由於蛇身壯碩、力道強勁，捕捉過程中需要極大的耐心與技巧。捕抓人員先以布蓋住蟒蛇頭部，以降低其抵抗，接著費盡全力穩定控制，最終由4名成年男子合力才成功將其抬起置於運輸籠。這條網紋蟒是今年迄今為止發現的最大型蛇類。

動保處說，春季是蛇類開始或動的季節，呼籲民眾發現蛇的時候保持冷靜、不要嘗試捕捉，盡速撥打1999專線，通知農業局派人處理，以免發生意外。

高市農業局獲報到場捕獲這條3米長、重約50公斤的網紋蟒。圖／翻攝自chen.yuzi的Threads
高市農業局獲報到場捕獲這條3米長、重約50公斤的網紋蟒。圖／翻攝自chen.yuzi的Threads
陳姓女子昨天凌晨1時許，騎車行經燕巢區鳳東路的加油站旁，不慎輾壓到一條3米長、重約50公斤的網紋蟒。圖／翻攝自chen.yuzi的Threads
陳姓女子昨天凌晨1時許，騎車行經燕巢區鳳東路的加油站旁，不慎輾壓到一條3米長、重約50公斤的網紋蟒。圖／翻攝自chen.yuzi的Threads
陳姓女子昨天凌晨1時許，騎車行經燕巢區鳳東路的加油站旁，不慎輾壓到網紋蟒，幸好陳女僅輕微擦傷，蟒蛇被農業局後送屏科大收容。圖／讀者提供
陳姓女子昨天凌晨1時許，騎車行經燕巢區鳳東路的加油站旁，不慎輾壓到網紋蟒，幸好陳女僅輕微擦傷，蟒蛇被農業局後送屏科大收容。圖／讀者提供

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