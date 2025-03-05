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影／又粗又長！燕巢超巨大蟒蛇出沒 機車輾過當場摔車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市燕巢區近日有巨型蟒出沒，昨凌晨就有機車騎士因不慎輾過正在過馬路的蟒蛇，當場連人帶車摔倒在地，蟒蛇被輾不僅沒事，還繼續蛇行前進，幸蟒蛇沒有回過頭來攻擊騎士但目睹「超粗大」蟒蛇出沒令騎士直呼「蛇麼事情都有」。

據了解，蟒蛇出沒位置就位在燕巢區鳳東路一處加油站前，4日凌晨1時許陳姓女騎士（20歲）騎機車行經該路段時，雖遠遠看到地上一灘黑色物體，但直到靠近才發現是異物，當場輾過失控摔車，騎士回過神來才發現該異物竟然是一條長約2公尺、直徑至少15公分的蟒蛇。

陳姓騎士雖然身體僅輕微擦傷，經自行就醫後並無大礙，但看到蟒蛇出沒在大馬路上也是十分驚訝，更立刻錄影po網在threads帳號「chen.yuzi」上，引來不少網友關注，她更直呼「一生中何德何能有這種運氣遇到一隻那麼大隻的蛇被我輾過還沒死」。

陳姓騎士摔車後雖立刻報警，不過警方到場時該條蟒蛇已不見蹤影，後續警方與陳姓騎士持續查找，並在陳姓騎士的友人協助聯繫農業局後，最終順利捉捕該條蟒蛇。岡山警分局呼籲，夜間行駛務必注意路況，如有發現動物妨礙交通需要協助時，可撥打1959動物保護專線，由農政機關妥處。

機車騎士目睹巨大蟒蛇過馬路，還不慎因輾過蟒蛇而摔車。圖／翻攝自threads「chen.yuzi」
機車騎士目睹巨大蟒蛇過馬路，還不慎因輾過蟒蛇而摔車。圖／翻攝自threads「chen.yuzi」

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