花蓮富里磚造平房起火 婦人燒傷救出送醫不治
花蓮富里鄉新興村一處民宅昨天起火，消防人員趕往撲救，在屋內救出一名女性，已無呼吸心跳，送醫不治，檢察官今天將相驗屍體，起火原因正由消防局火調人員調查釐清。
花蓮縣消防局第三大隊東里分隊隊員李正文表示，昨天上午10時56分接獲通報，富里鄉新興村有民宅起火，立即派出人車前往灌救，到場發現是一層樓磚造鐵皮屋，北側冒出濃煙，立即布設兩條水線射水，因擔心人員受困，用器材破壞側門入室搜索，在門口處發現一名婦人倒在地上。
消防人員趕緊將她救出，手部約16%一度燒傷，已無呼吸心跳，立即施以心肺復甦術等急救措施，再送玉里慈濟醫院搶救，但傷勢嚴重，到中午12時15分不治。
警方初步了解，死者是來自台東的64歲陳姓婦人，起火地點為她的男友住處，當時獨自在家，已報請檢察官相驗。消防局表示，現場燃燒面積約20平方公尺，財損及起火原因，正由消防局火調科調查釐清。
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