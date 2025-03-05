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基隆一曵引貨櫃車疑過彎速度太快側翻 路旁5汽車遭壓扁
高姓男子今早駕駛曳引貨櫃車，行駛基隆市實踐路過彎時，疑車速過快翻覆後，壓毀停在路旁的5輛車，其中1輛轎車幾被壓扁，幸好車內都沒人，無人傷亡。警方獲報前往處理，並由車主協調賠償善後。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早5時26分接獲報案，七堵區實踐路有貨櫃車翻覆，壓到多部車輛後，調派百福分隊3車5人前往救援。到場時看到貨櫃車翻覆，並壓到路邊5輛車，無人受傷需要送醫，交由員警處理。
據了解，50歲高男駕駛載有貨櫃的拖板車，經過基隆監理站附近彎道時，疑因速度過快，導致拖板車翻覆，壓毀停在路旁的5輛車。
員警到場後實施交通疏導，並協助拖吊車將貨櫃拖離現場。高男接受酒測數值為零，警方將依道路交通管理處罰條例製單舉發，後續交由交通隊處理，釐清事故肇事原因。
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