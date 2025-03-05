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驚悚！女子雨夜躺大馬路自拍3分鐘 苗警要查處可罰500元
一名女子前天雨夜在苗栗市區中正路、維新路口躺在馬路中自拍，用路人發現，車子在她後方好心擋車2分多鐘，驚險過程讓人捏了一把冷汗，苗栗警察分局將查處女子違規，可處500元罰鍰。
苗栗警察分局執行網路巡邏，發現網路社群PO一段女子不明原因在苗栗市區中倒地自拍影片，當時警方於3日深夜11點40分接獲該起報案，員警到達女子已不知去向，調閱沿路監視器影像釐清。
警方初步調查，女子沿中正路南往北行走，至維新街口時突然躺臥馬路中間自拍，暗夜下雨視線不良，用路人10多秒後發現，轎車擋在女子正後方，提醒後車注意，3分多鐘女子才起身離去。
苗栗分局表示，依道路交通管理處罰條例第78條規定，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元罰鍰，後續將持續調查釐清女子身分開罰，籲請民眾切勿以身試法，以維護交通安全。
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