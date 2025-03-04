火燒船7人救回5人 救人船長感嘆盼海巡救人更積極

新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在海上燒毀，救人的順吉168號船長張育維，對未能救回三協順26號船長簡至呈感到難過。張質疑我方海巡艦、艇來得相對慢，且未與日本公務船、中國大陸海警船協調搜救海域。海巡單位回應，已向張說明救援經過，取得諒解。

今年41歲的簡至呈和6名印尼漁工，上月26日駕駛漁船從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕小卷。3月2日晚間5時左右在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬處起火燃燒，7人棄船，跳海逃生。

約在8浬外海面作業的張育維，收到簡至呈以無線電求助後趕往救援，只救起在海面抱著救生圈的5名漁工，未見簡至呈和另1名漁工身影。我方海巡艦艇在3日凌晨近1時抵達現場，和日、陸共同搜救。

順吉168號3日晚上7時許駛進基隆大武崙漁港，5名受燒燙傷的漁工上岸後，由救護車送往基隆長庚醫院治療脫險。

簡至呈的父親昨晚也到大武崙漁港，詢問張育維當晚的狀況，聽張說完事發過程後， 哀痛的哭喊「一個兒子沒有了」。張也不斷拭淚，說要向簡父說對不起，因為一起出海作業，卻沒能安全的一起回來。

張育緯今天出示前晚拍下的火燒船畫面，接受媒體訪問時，對我方救援作業有些微詞。他說，案發地點在台灣東北方，當天吹南風，海巡艇從台灣開出去是順風，不是逆風，所以沒有風浪的問題，為什麼會那麼晚到達，他不曉得為什麼。

張育緯表示，他是最早抵達現船的船隻，到達時約下午5時40分。當晚8時左右，有2艘大陸海警船到場搜救，9時許另2艘海警船也來幫忙找人。

張育緯質疑搜救的過程中，我方海巡艦艇沒有開啟VHF16台共同救援頻道，與日本海上保安廳和中國海警聯絡，協調到底是要怎麼搜救，誰負責北邊，誰負責南邊，擴大搜索的範圍。最後是日本海上保安廳用「16台」，聯繫我方海巡單位，說好日本和我方各自負責的區域。

張育緯說，希望這種事情別再發生了，只是萬一再發生的時候，他覺得海巡單位可以更積極，畢竟那麼多條人命。直升機從台灣起飛搜救，會因為油料不夠，沒辦法返航，為什麼沒有派可以有載直升機的軍艦船出來幫忙找人。