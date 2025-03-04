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影／金山漁船2失蹤烈焰吞噬曝 5漁工抓救生圈船長遭海流淹沒

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山區磺港籍漁船「三協順26號」在彭佳嶼附近海域失火燃燒，台灣船長簡至呈及另1名漁工仍失蹤。救援的「順吉168號」船長張育維回憶救援過程，他說，當時情況緊急，砍斷錨繩急馳現場，發現海面有5名漁工緊抱著救生圈，驚險救起，但沒看到失蹤的船長和另1名漁工，被海流流走，遍尋不著。

「斷斷續續聽到是爆炸起火，當時兩船相距約7浬，急得半死要去救人，就直接砍斷錨繩，以最快速度趕至。」張育維說，他透過無線電接獲簡至呈求救訊息，約航行40分鐘抵達，在距離火燒船約1浬處，發現5名船員緊抓住一個救生圈，情況危急。

張育維表示，當時海浪很大，起起伏伏，很驚險才把人全救起，他馬上向獲救漁工詢問船長有沒有受傷，獲救船員表示，最後看見船長是抓在錨繩上，但因海流關係就不見了。這時，順吉168號全開聚魚燈搜尋，但一直都沒有發現失蹤兩人。

張育維說，他第一時間到場後，看到船上火勢非常大，當時吹的是南風，不是東北風，事發地點是在台灣東北邊，風浪應不會太大，希望以後不要再發生，認為，搜救過程中，後來海巡艦艇趕至，但他認為應可以派更大的船艇救援，才能搶時效。現場有日本、大陸的船一起搜救，但各自做各自，速度應該可以更快。

今年41歲的簡至呈和6名印尼漁工，上月26日駕駛漁船從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕小卷。海巡署3月2日晚間6時許接獲通報，三協川26號在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬處起火燃燒。

新北市金山區磺港籍漁船「三協順26號」在彭佳嶼附近海域失火燃燒。圖／「順吉168號」船長張育維提供
新北市金山區磺港籍漁船「三協順26號」在彭佳嶼附近海域失火燃燒。圖／「順吉168號」船長張育維提供
新北市金山區磺港籍漁船「三協順26號」在彭佳嶼附近海域失火燃燒。圖／「順吉168號」船長張育維提供
新北市金山區磺港籍漁船「三協順26號」在彭佳嶼附近海域失火燃燒。圖／「順吉168號」船長張育維提供

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