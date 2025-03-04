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影／高雄恐怖拖板車輾過轎車畫面曝光 2人摔出車外1人慘死
國道1號高雄端北上今天下午3時許發生一起死亡車禍，一輛滿載鋼筋的拖板車疑似因變道不慎，追撞前方內側自小客車，造成自小客車竟當場翻滾被拖板車從上方輾過，自小客車上2名乘客摔出車外其中1人送醫不治，事故造成1死5傷，警方仍在釐清肇事原因。
據了解，今天這起事故發生在下午3點57分左右，當時由35歲拖板車駕駛正駕駛重車載運鋼筋剛上國道1號高速公路高雄端準備北上，沒想到卻疑似車輛失控，衝撞前方在內線行駛的自小客車，車上4人根本來不及反應，拖板車就從車頂輾了過去。
當時拖板車先是撞爛自小客車右側後，隨後順勢爬上自小客車頂接著又跨上中央分隔島，拖板車頭與車斗直接斷開分離，拖板車頭因速度過快直接從北上車道衝到南下車道，拖板車駕駛也因而被從駕駛座中甩出車外。
不過被撞的自小客車更為嚴重，車上當時有4名乘客，其中2名後座乘客直接從自小客車中摔了出來，當中有名50歲男乘客因在車輛翻滾時被拋飛，摔落在高速公路中線車道上，雖緊急送往阮綜合醫院急救仍不治。
自小客車上還有3名乘客都分別受到擦挫傷，其中1人大腿骨折但其餘未有大礙，而拖板車駕駛也撿回一命，雖然摔出車外，不過僅胸部疼痛，送往小港醫院醫治暫無大礙。
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