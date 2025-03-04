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綠委陳亭妃落淚控林俊憲特助恐嚇 自己人也不挺酸演過頭

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

民進黨立委陳亭妃今下午回到台南跑行程，受訪談及遭不明人士傳簡訊恐嚇一事，仍相當擔憂媽媽安危，哽咽落淚，只希望媽媽能夠安全。記者萬于甄／攝影
民進黨立委陳亭妃今下午回到台南跑行程，受訪談及遭不明人士傳簡訊恐嚇一事，仍相當擔憂媽媽安危，哽咽落淚，只希望媽媽能夠安全。記者萬于甄／攝影

民進黨立委陳亭妃今稱收到三封恐嚇簡訊，其辦公室查證後，發現傳訊人士具立委林俊憲特助身分，疑為綠營茶壺風暴。民進黨立委、台南市黨部主委郭國文批評，對表達不支持參選市長的言論提告恐嚇，「我個人覺得演過頭了」，更是借司法之手的另類恐嚇。

陳亭妃、林俊憲有意角逐台南市長大位，雖未表態投入初選，但兩人近期積極勤跑地方，造勢初選意味濃厚，競爭火花逐漸升溫，今天卻爆出插曲，陳亭妃今早在立法院哽咽指出，從政27年第一次收到不理性的簡訊，「我只覺得對不起我媽」，現已赴警局報案，交由檢調處理。

陳亭妃辦公室稱，收到恐嚇簡訊後便著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士同時具有「林俊憲立委特助」身分，這也是為何不公開簡訊內容的主因，不希望因此引發另一場政治風暴，讓藍白見縫插針。

被指控的男子林義文今天現身公布簡訊內容，質疑那些字句並無恐嚇的意思，表示將反控陳亭妃誣告，也澄清現在已非林俊憲助理。

郭國文指出，今天陳亭妃對媒體哭訴被林俊憲的助理恐嚇，結果恐嚇簡訊一秀出，除了祝陳亭妃身體健康外，也僅是表達不支持他參選市長的意見，並沒有任何恐嚇字眼。

郭國文指出，老實說，身為公眾人物，他幾乎天天都會收到相關訊息，這沒什麼大不了，很難理解一個從政27年的人，會如此小題大作；陳亭妃今天對媒體流淚，說擔心自己媽媽，但重點是，對方根本沒提及陳的家人，是陳自己提出的，「我覺得有點演過頭了，變成玩弄選民認知。」

郭國文直言，對於不支持自己參選的言論，就用提告恐嚇來面對，他覺得這才是借司法之手的另類恐嚇，目的就是要讓不同意見的人安靜，且浪費司法資源。

民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 林俊憲 民進黨 郭國文 陳亭妃

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