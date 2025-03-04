聽新聞
0:00 / 0:00
慘了！女山友獨爬黑山黑鷹救援 空勤總隊要求償21萬元
高姓女山友2月28日獨攀南三段，右腳趾腫痛求援，南投縣消防局申請空勤直升機救援。高女未申請登山許可，將開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，空勤總隊也結算飛行成本21萬元，將向高女求償。
30歲高姓女山友2月28日從花蓮縣瑞穗鄉入山，獨攀南三段，原訂3月6日從信義鄉東埔下山。昨天上午她走到信義鄉可樂可樂安山時，右腳拇指腫脹，因服藥仍無法止痛，由山友協助通報119求援。
因為可樂可樂安山位在中央山深處，從東埔入山救援估計得走4天，南投縣消防局一方面組織救援隊，考量最近天氣多變，為了快速救援傷患，也申請空勤直升機救援。
空勤第2大隊接獲命令後，派遣黑鷹直升機前往信義鄉山區，昨天上午10時47分抵達可樂可樂安山三角點，成功救援高女，11時30分降落竹山消訓中心，由救護車送醫治療。
消防人員查閱高女資料，發現她未依國家公園法申請入園、入山，又獨攀南三段長程路線。消防和空勤人員為了救援，動員人力和直升機，依「南投縣登山活動管理自治條例」第四條和第六條規定，未申請入山入園許可、未辦理登山綜合保險，對高女開出告發單，將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
空勤第二大隊表示，黑鷹直升機飛行山區1小時成本約21萬元，陳女未經許可登山，救援成本需自行負擔，將請南投縣消防局向高女求償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言