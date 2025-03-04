國道1號高雄末端車禍…轎車被撞右側全凹陷 5傷分送4醫院搶救1男子不治

國道1號高雄端今天下午發生嚴重車禍，1輛拖板車撞上轎車後，衝出對向車道，含拖板車司機在內，共造成5名男女受傷，分別送4家醫院急救，其中噴飛車外的男子送醫後不治。全案由國道第五警察大隊調查肇事原因。

今天下午近4時，拖板車司機（約35歲）在國道1號北上372.8公里處，追撞轎車失控後，衝過中央護欄，才在南下內車道停下車。

轎車被撞翻滾，車身扭曲變形，右車身後全凹陷，停在北上內車道；車內4名男女有2人在受猛烈撞擊時飛出車外，躺在北上中、內2車道，受傷不輕，其中50多歲的男子失去生命跡象。