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國道1號高雄末端車禍…轎車被撞右側全凹陷 5傷分送4醫院搶救1男子不治
國道1號高雄端今天下午發生嚴重車禍，1輛拖板車撞上轎車後，衝出對向車道，含拖板車司機在內，共造成5名男女受傷，分別送4家醫院急救，其中噴飛車外的男子送醫後不治。全案由國道第五警察大隊調查肇事原因。
今天下午近4時，拖板車司機（約35歲）在國道1號北上372.8公里處，追撞轎車失控後，衝過中央護欄，才在南下內車道停下車。
轎車被撞翻滾，車身扭曲變形，右車身後全凹陷，停在北上內車道；車內4名男女有2人在受猛烈撞擊時飛出車外，躺在北上中、內2車道，受傷不輕，其中50多歲的男子失去生命跡象。
警、消據報趕赴車禍現場，將失去生命跡象的男子送往阮綜合醫院急救，但因全身嚴重多處骨折、出血，氣胸，至晚間6時許仍不治。消防隊破壞轎車車身救人，將2男1女分別送往國軍高雄總醫院及高雄榮總醫院，拖板車司機送往小港醫院急救。
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