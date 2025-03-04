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台南26名中階警官異動 國中生猝死案偵查隊長調新營

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南警察局今天下午發布26名中階警官人事升遷調整，其中學甲分局偵查隊長黃竣揚，調任第三分局偵查隊長；新營分局偵查隊長黃信培，調任學甲分局偵查隊隊長；近日偵辦國中生猝死遭家屬指控疑似遭到霸凌餵毒的白河分局偵查隊隊長吳業昌，調任新營分局偵查隊長。

台南市警察局指出，因應現有第六序列職缺及現階段推動治安、交通工作需要，以有效發揮整體治安功能，經局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會；經與會人員充分討論，依適任人員品德操守、工作表現、職務歷練、專業能力及陞遷積分等通盤檢討，經報奉市政府核定，相關26名人員職務調整如下：

1.第六分局秘書室主任蔡慶源，調任第五分局秘書室主任。

2.交通警察大隊行政組組長趙昭樹，調任第六分局秘書室主任。

3.刑事鑑識中心警務正陳雅盈，調任交通警察大隊行政組組長。

4.秘書室研考股股長楊博超，調任第六分局交通組組長。

5.秘書室警務正林盟爵，調任秘書室研考股股長。

6.學甲分局偵查隊隊長黃竣揚，調任第三分局偵查隊隊長。

7.新營分局偵查隊隊長黃信培，調任學甲分局偵查隊隊長。

8.白河分局偵查隊隊長吳業昌，調任新營分局偵查隊隊長。

9.刑事警察大隊偵查第三隊隊長張勝裕，調任白河分局偵查隊隊長。

10.玉井分局督察組組長黃子銘，調任玉井分局保安民防組組長。

11.善化分局督察組組長林進得，調任玉井分局督察組組長。

12.督察室督察員鄭州良，調任善化分局督察組組長。

13.刑事警察大隊專員陳東輝，調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長。

14.行政科警務正劉智豪，調任保防科安檢股股長。

15.白河分局督察組組長林源俊，調任行政科警務正。

16.督察室警務正蔣志行，調任白河分局督察組組長。

17.督察室警務正葉文詮，調任督察室督察員。

18.政風室警務正陳貞吟，調任督察室警務正。

19.後勤科警務正葉皇杉，調任政風室警務正。

20.公共關係室警務正王柳湘，調任訓練科警務正。

21.第六分局警備隊隊長黃正治，調陞後勤科警務正。

22.保安科第七序列警務員林家銘，調陞公共關係室警務正。

23.第五分局開元派出所第七序列警務員兼所長陳宏全，調陞督察室警務正。

24.永康分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長謝佳哲，調陞刑事警察大隊偵查第三隊隊長。

25.第五分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長詹智能，調陞刑事警察大隊專員。

26.第一分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長葉振煌，調陞秘書室警務正。

台南市警察局指出，以上26員，統定於本月7日上午10時到任新職。

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台南市警察局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會。記者袁志豪／攝影
台南市警察局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會。記者袁志豪／攝影

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