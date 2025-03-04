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苗栗市轎車與電動自行車相撞 轎車「烏龜翻」2人受傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市經國路在五谷路口附近，今天上午發生轎車與電動自行車碰撞事故，轎車越過分隔島四腳朝天「烏龜翻」，造成2人受傷送醫無大礙，附近2天前才發生類似車禍，一輛轎車也烏龜翻，車禍原因由警方調查中。

苗栗警分局今天上午8點多接獲報案，經國路接近五谷路口，發生轎車與電動自行車碰撞事故，警方到場處理，駕駛轎車的范姓老翁（69歲）及電動自行車騎士曾姓少年（17歲）受傷，救護車送醫並無大礙。

警方初步調查，范姓老翁駕駛轎車沿經國路北往南直行，與同向曾姓少年騎乘電動自行車發生碰撞，轎車越過分隔島翻覆至對向車道，范、曾皆無飲酒，而距離約300公尺的經國路、五谷路口，2天前才發生類似轎車烏龜翻事故。

2件烏龜翻地點，相距不到300公尺，場景有如複製貼上，處理員警都覺得相當巧合，警方提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗市經國路在五谷路口附近，今天上午發生轎車與電動自行車碰撞事故，轎車越過分隔島四腳朝天「烏龜翻」，2人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗市經國路在五谷路口附近，今天上午發生轎車與電動自行車碰撞事故，轎車越過分隔島四腳朝天「烏龜翻」，2人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗市經國路在五谷路口附近，今天上午發生轎車與電動自行車碰撞事故，轎車越過分隔島四腳朝天「烏龜翻」，2人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗市經國路在五谷路口附近，今天上午發生轎車與電動自行車碰撞事故，轎車越過分隔島四腳朝天「烏龜翻」，2人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供

車禍 電動自行車

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