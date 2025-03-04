國道1號高雄端拖板車追撞小車 2拋飛車外1無呼吸心跳

國道1號高雄端今天下午3時許發生一起嚴重車禍，一輛拖板車疑似剛上高速公路正在加速，卻未注意車前自小客車，直接從後方追撞並失控，造成自小客車翻滾全毀，車上乘客還拋出車外，其中1人沒有呼吸心跳，已立即送醫搶救中。

據了解，這起事故發生在國道1號北上372K處高雄端、五甲段，一輛自小客車遭到拖板車從後方追撞，還一路向前推，自小客車翻滾車身扭曲變形，車上4人有2名後座乘客疑似未繫安全帶而被拋飛車外，當場躺在中線車道上。

高雄市消防局下午3點59分接獲通報立即派救護人員到場救援，不過其中一名拋飛到車外的乘客，因撞擊力道猛烈，現場已經沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救當中。事故至少造成5人受傷，就連拖板車駕駛都因撞擊而從駕駛座飛出。