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台中越南法國麵包店縱火怪男落網 雙寶爸：家庭壓力大

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中中區台灣大道店家「越南法國麵包工藝」今半夜遭縱火，陳姓男子持打火機點燃騎樓機車及安全帽，還ㄧ邊講電話、一邊錄影，詭異行徑一度懷疑有人教唆，警方今下午找到人，陳自稱酒後心情差才作案，被依公共危險罪嫌送辦。

台中第一分局表示，4日凌晨4點多獲報台灣大道一段機車火警，經查現場1輛一機車起火燃燒，經附近民眾發現撲滅，消防到場時火勢已熄滅，機車車頭毀損無人傷亡。

警方調閱監視器發現，當時1名男子在騎樓徘徊，沒多久機車就出現火光，經調閱沿途監視器掌握身分，今下午3點多上門找到人。

據了解，陳男（32歲）和妻子有2個年幼小孩，近期因家庭問題心情不佳，今半夜喝完酒才隨機縱火發洩，警方詢後依公共危險罪嫌將他移送偵辦。

店家騎樓機車遭人縱火。記者曾健祐／翻攝
店家騎樓機車遭人縱火。記者曾健祐／翻攝
陳男自稱家庭生活壓力大，半夜喝酒後才朝機車縱火。記者曾健祐／翻攝
陳男自稱家庭生活壓力大，半夜喝酒後才朝機車縱火。記者曾健祐／翻攝
店家騎樓機車遭人縱火。記者曾健祐／翻攝
店家騎樓機車遭人縱火。記者曾健祐／翻攝

監視器 縱火 騎樓

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