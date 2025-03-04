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疑恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 公布訊息內容反控誣告

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涉恐嚇陳亭妃男子曾任林俊憲特助 當事人出面說話了

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

民進黨立委陳亭妃今天稱收到三封恐嚇簡訊，被指控的男子林義文今天現身公布內容，反問「這些字句那裡有恐嚇的意思？」他前往警局製作筆錄後，表示將反控陳亭妃誣告。不過，林之前是立委林俊憲特助的身分也曝光，林則說，他目前已經不是特助。

林義文今天下午3時現身台南市警第五分局和緯派出所門口，用手機秀出他傳給陳亭妃的三封簡訊，內容分別為：

1. 小弟林義文祝妳政躬康泰。

2. 我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長。

3.三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林義文。

對於媒體提問，是否是立委林俊憲特助、議長邱莉莉助理，林義文表示，已經是過去的事，他沒有公職，目前只是一個有家庭、從事長照正當職業的平凡人士；但不管他支持誰，他10幾歲就支持民進黨。

林說明，他身為一個50年來忠貞支持民進黨的黨員，無法接受陳亭妃面對當年議長選舉綠營內部跑票事件，居然說「過去就讓他過去」不要永遠活在過去，人民希望是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊；他整晚睡不著，才會半夜傳簡訊給陳。

林義文表示，過去必須要檢驗，而不是遺忘，他越想越生氣，才會半夜「問候」陳亭妃，希望她能聽得進去，但他絕對沒有恐嚇；過去他在發傳單、助選時，陳亭妃還不是議員，他傳簡訊是因為希望陳好。

他表示，今天早上看到新聞才知道被告，陳亭妃說什麼「擔心母親、為母親不捨，希望母親平安」；他想請問以上三封簡訊內容，哪裡有恐嚇的意思？陳亭妃的操作才是傷害他、傷害他的家庭，他要反控陳亭妃誣告。

林義文說，自己不是從事八大行業、混跡幫派的素行不良份子，今天沒有匿名、正大光明具名表達自己的訴求，除了站出來說明外，同時也會對陳提出誣告。

民進黨籍台南市議員林依婷今天中午在臉書PO文指「被簡訊恐嚇但卻沒有公布簡訊內容，自導自演可能性大，反正也不是第一次了」；雖然沒有指名道姓，外界普遍認為是在暗指陳亭妃，網友紛紛回應。

陳亭妃辦公室則發布聲明，在收到恐嚇簡訊後，著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士同時具有「林俊憲立委特助」身分，這也是陳亭妃一開始不願公開簡訊內容的主要原因，不希望因此引發另一場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。

林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／翻攝
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／翻攝
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影
林義文之前是立委林俊憲特助的身分曝光，林說，他目前已經不是特助。記者袁志豪／攝影

恐嚇 民進黨 陳亭妃

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