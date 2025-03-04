詐騙出新招 「買靈骨塔」 台南地政聯手警方阻詐成功

詐騙手法不斷翻新，不動產詐騙案件更是層出不窮，為遏止此類不法行為，南市地政局攜手檢警成立「不動產防詐聯繫平台」，日前永康警分局聯手永康地政事務所阻止一場要買靈骨塔的騙局，

由臺南市政府警察局永康分局偵查隊隊長邱緯賓帶領轄下之永康派出所、永信派出所、大灣派出所、大橋派出所、龍潭派出所、復興派出所及鹽行派出所，與永康地政事務所建立雙向聯繫合作，遇可疑案件地政機關可立即通報警方，全力攔阻可疑交易。

永康地政事務所主任徐福成指出，上月底受理抵押權設定案件時，對所有權人進行關懷提問，承辦人員發現該民眾對取得貸款資金用途交代不清楚，僅說明要幫忙國外「女朋友」購買家人靈骨塔位，經察覺異狀後，立即依防詐聯繫機制通報警方。

永康警方關懷該所有權人，查證發現此所有權人口中的「女朋友」護照並無出入境記錄，與當事人說法不符，疑似企圖利用感情誘騙受害人將不動產設定抵押，再把貸款資金交付予「女朋友」。幸地政機關與警方合作，及時阻止民眾繼續陷入騙局。事後，永康警分局特地至永康地政致贈感謝狀，也是地政與警政聯手成功阻攔詐騙的成功案例。

地政局長陳淑美表示，面對日益多變的詐騙手法，民眾應保持高度警覺，地政局已與台南地檢署、警察局共同成立防詐聯繫平台，組成防詐鐵三角，透過此機制，各地政事務所受理疑似詐騙案件或遇有可疑人士時，可立即通報轄區警察關懷協助，第一時間保障民眾財產，以提升阻詐成效。