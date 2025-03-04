民眾黨澎湖縣黨部大門玻璃遭砸 警逮1男子送辦

民眾黨澎湖縣黨部大門玻璃遭砸案，馬公警方迅即偵破，涉案呂姓男子遭依毀損罪嫌移送澎湖地檢署偵辦。

澎湖縣警察局馬公分局光明派出所今天凌晨1時43分許接獲報案指出，位於馬公市永安街的民眾黨澎湖縣黨部玻璃大門，遭不明人士丟擲石頭，造成破裂毀損，馬公分局長呂文廷也第一時間趕赴現場了解。

警方透過黨部人士及調閱相關監視畫面，鎖定呂姓男子涉嫌，依法傳訊到案，呂男坦承對前主委、現任市民代表會副主席莊國輝在臉書反映意見，都未作回應，因而砸黨部洩憤，被依毀損罪嫌移送澎湖地方檢察署偵辦。

馬公市民代表會副主席莊國輝對馬公分局所屬員警全力維護治安，並在最短時間掌握嫌疑人而破案，表示感謝，尤其時值深夜，對附近住戶影響深感致歉，嚴正譴責民眾攻擊行為，對暴力零容忍，呼籲民眾應保有理性，保持民主社會的基本精神。