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南投今年首例！女山友獨攀南三段腳趾痛直升機救援 爬黑山遭告發開罰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

高姓女山友2月28日獨攀南三段，昨天到南投縣可樂可樂安山時，右腳趾腫痛求援，南投縣消防局申請空勤直升機，將她載運下山，卻發現高女沒未申請登山許可，也沒辦理登山綜合保險，依南投縣登山活動管理自治條例開單告發，將面臨1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

南投縣消防局表示，高女（30歲）2月28日從花蓮縣瑞穗鄉入山，獨攀南三段，預計3月6日從信義鄉東埔下山。昨天上午她走到信義鄉可樂可樂安山時，發現右腳拇指腫脹，因服藥仍無法止痛，由山友協助通報119求援。

南投縣消防局通知第三大隊評估救援，因高女後續行程還有多日，第三大隊集結信義、名間、玉山等分隊人員組成搜救隊，但徒步到可樂可樂安山仍要4天時間，考量氣候轉變，山區可能降雨，向消防署申請空勤直升機救援。

空勤第2大隊接獲命令後，派遣黑鷹直升機前往信義鄉山區，昨天上午10時47分抵達可樂可樂安山三角點，成功救援高女，11時30分降落竹山消訓中心，由救護車送醫治療。

消防人員查閱高女資料，發現她未依國家公園法申請入園、入山，又獨攀南三段長程路線。消防和空勤人員為了救援，動員人力和直升機，依「南投縣登山活動管理自治條例」第四條和第六條規定，未申請入山入園許可、未辦理登山綜合保險，對高女開出告發單，將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，成為南投縣今年首個被開罰的山友。

高姓女山友獨攀南三段，行經可樂可樂安山因右腳趾腫脹對外求援，由空勤直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
高姓女山友獨攀南三段，行經可樂可樂安山因右腳趾腫脹對外求援，由空勤直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
高姓女山友獨攀南三段，行經可樂可樂安山因右腳趾腫脹對外求援，由空勤直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
高姓女山友獨攀南三段，行經可樂可樂安山因右腳趾腫脹對外求援，由空勤直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
高姓女山友獨攀南三段，因右腳指腫痛由空勤直升機救援下山，卻發現她未申請入山、入園，也未辦理登山綜合險，南投縣消防局開單告發。圖／民眾提供
高姓女山友獨攀南三段，因右腳指腫痛由空勤直升機救援下山，卻發現她未申請入山、入園，也未辦理登山綜合險，南投縣消防局開單告發。圖／民眾提供

南投縣 山友 黑鷹直升機

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