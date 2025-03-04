新竹南寮風箏線飄車道 重機騎士被絆倒摔車？警還原真相

新竹市南寮漁港去年以145萬人次奪下新竹熱門景點亞軍，同時也是許多民眾熱愛施放風箏的場所，不過有市民目擊，竟有重機騎士疑遭風箏線橫掃導致車輛失控意外，引起網友議論。警方回應，是因重機騎士發現前方有風箏線緊急煞車才導致後車追撞。

「放風箏的人直接跑掉，事主超衰」，有熱心民眾在Threads貼出影片，畫面只見一台紅牌重機摔倒在地，車旁還有一個紅黃色的風箏，地上則有長長的白色風箏線，不久後也有警察到場了解狀況，網友也紛紛猜測，質疑重機騎士是被風箏線絆倒摔車。

網友見狀也紛紛留言：「這樣有算殺人未遂嗎？」、「風箏旺季根本不敢去南寮」、「騎車過去我都會放慢速度，就是怕有風箏線，還真遇到一次」，更有網友提及類似事故的嚴重性：「之前看過國外的，騎到一半，手指頭被風箏線割掉一節，真的就跟電影一樣，然後事主爆血直接摔倒在地上哀嚎。」

警方表示，2月15日下午4時許，新港路近新港四路發生交通事故，一輛大型重機騎士發現前方疑似有風箏線緊急煞車，造成後方車輛碰撞，所幸雙方機車並無受傷、無酒駕，僅車輛外殼擦挫毀損，因尚難作證風箏線為何人所有，雙方當事人未針對風箏線提出爭議，故依交通事故簡易（A3類）程序受理在案。

新竹市產發處表示，民眾於寬闊的國際風箏賽場大草坪裡施放風箏，皆不影響交通及用路人的安全，惟少部分民眾於停車場、道路邊、人行道上施放風箏，風箏線如飄至路面將危害他人安全，如造成損害，風箏施放者應負擔相關肇責。

產發處強調，考量於廣大開放空間畫設風箏專區民眾不易辨別，亦有取締困難，市府將於風箏販賣區及港區顯眼區域，向民眾宣導風箏施放等注意事項。