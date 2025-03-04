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養護灌木疑不滿車輛太近 高雄公園處外包工人快車道失控怒丟三角錐

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高市工務局公園處委外廠商員工今天上午10時許，在中山三路的快車道修剪灌木時，突然情緒失控拿起三角錐往前丟擲，三角錐落地後彈了幾下，差點砸到路過的計程車。行車紀錄器影片曝光後，引發外界關注。公園處表示，已要求廠商改進並加強教育訓練，並依照契約規定罰款6000元。

網友在Threads貼出一段13秒鐘的影片，內容是一輛計程車行經高雄市中山三路快車道時，遇到前方左側車道有公園處委外廠商在養護路中分隔島的灌木，突然1名工人拿起三角錐朝前方丟擲，三角錐落地後往右方彈跳，差點撞到計程車。

貼文的網友痛批這名丟三角錐的工人「你知道你的隨便可能會造成交通事故嗎」，並點名高雄市政府要約束這些人。吳姓男子說，在道路上丟擲三角錐實在太誇張，如果因此造成車損，一定會要求對方賠償。

據了解，這名工人疑似不滿在養護灌木時，有其他車輛變換車道後離他太近，一時情緒失控，才會朝前方丟擲三角錐，但並未鎖定任何車輛丟擲。

公園處主任秘書陳錦宏說，丟擲交通錐的男子是公園處委外廠商的員工，嚴重影響行車安全，已要求廠商改進並加強教育訓練，並將依照契約規定對廠商罰款6000元。

公園處委外廠商的員工在車道上丟擲三角錐。圖／翻攝自z18160093的Threads
公園處委外廠商的員工在車道上丟擲三角錐。圖／翻攝自z18160093的Threads

工人 計程車 車道

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