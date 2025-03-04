假出金詐欺水房共羈押52人 全台至少5584人遭騙170億元

台北地檢署偵辦全台最大「假出金詐欺水房」，日前執行第四波「斬金行動」，再聲押禁見10人獲准，全案迄今共計羈押52人，統計已報案的被害人5584人，遭詐騙金額初估高達170億餘元，檢方呼籲尚未報案的被害人盡速出面，就近在住居處附近警分局或派出所報案。

檢方調查，詐騙集團成員架設「假投資網站或應用程式」，涉佯裝投資公司人員在網路刊登投資廣告，待被害人上當投資，由假出金詐團的「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金而受騙。

北檢「預警中心」從去年12月起執行「斬金行動」，全力偵辦假出金詐欺水房，主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市政府警察局刑事警察大隊溯源偵辦，去年底至今年1月10日止分三波執行，到案犯嫌57人，並經法院裁定羈押禁見共42人。

檢警近日持續溯源上游水房，今年2月24日進行第四波斬金行動，搜索21處所，執行到案16人（拘提 15人、通知 1人），經法院裁定羈押禁見共10人獲准。

檢警統計，此專案共計到案73 人，其中羈押禁見共 52 人，假出金詐欺集團成員假出金匯款予被害人計8億7951 萬餘元，全案迄今已報案被害人共計5584名，遭詐騙金額推估約170億餘元。