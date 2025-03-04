假出金詐欺水房共羈押52人 全台至少5584人遭騙170億元
台北地檢署偵辦全台最大「假出金詐欺水房」，日前執行第四波「斬金行動」，再聲押禁見10人獲准，全案迄今共計羈押52人，統計已報案的被害人5584人，遭詐騙金額初估高達170億餘元，檢方呼籲尚未報案的被害人盡速出面，就近在住居處附近警分局或派出所報案。
檢方調查，詐騙集團成員架設「假投資網站或應用程式」，涉佯裝投資公司人員在網路刊登投資廣告，待被害人上當投資，由假出金詐團的「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金而受騙。
北檢「預警中心」從去年12月起執行「斬金行動」，全力偵辦假出金詐欺水房，主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市政府警察局刑事警察大隊溯源偵辦，去年底至今年1月10日止分三波執行，到案犯嫌57人，並經法院裁定羈押禁見共42人。
檢警近日持續溯源上游水房，今年2月24日進行第四波斬金行動，搜索21處所，執行到案16人（拘提 15人、通知 1人），經法院裁定羈押禁見共10人獲准。
檢警統計，此專案共計到案73 人，其中羈押禁見共 52 人，假出金詐欺集團成員假出金匯款予被害人計8億7951 萬餘元，全案迄今已報案被害人共計5584名，遭詐騙金額推估約170億餘元。
北檢指出，本署預警中心透過資金流、電信流分析及科技偵查方法，溯源掌握關鍵假出金詐欺水房，以及尚未自覺遭詐騙的被害人，及時阻斷詐騙鏈，避免被害人持續遭詐：另也透過台高檢署協調全國各地預警中心指揮警方同時查找潛在被害人，呼籲民眾慎防「假出金詐騙」，尚未報案的被害人盡速出面，就近在住居處附近警分局或派出所報案，以利打詐國家隊共同打擊不法。
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