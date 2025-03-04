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台中「球棒隊」出沒！加速不讓切換車道疑被撞 男火爆砸車窗

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區今上午有2輛小客車疑因變換車道釀火爆糾紛，葉姓男子疑不滿莊姓駕駛轉彎後切入內車道，車身貼近險釀擦撞，葉竟持球棒當街朝對方擋風玻璃猛敲，釀碎片割傷莊手指，脫序行為全被拍下引起民眾議論，莊案發也對葉提告傷害等罪嫌。

民眾行車記錄器發現，當時2車右轉五權西路後，莊男自外線車道要往內切，葉沒有禮讓繼續加速，2車距離相當靠近疑似碰撞到一下，再持續貼近向前至紅燈停下。

未料葉男心生不滿，下車就右手持球棒，朝著莊男的車窗猛揮了一下，造成對方車窗當場碎成蜘蛛網狀，過程全被民眾行車記錄器拍下，上傳網路引起民眾熱議。

台中第一分局今上午8點多獲報，西區五權西路一段、五權路口有行車糾紛，經查葉姓、莊姓男子當時個駕小客車因行車問題衝突，葉持球棒砸毀莊左前車窗、左後視鏡，導致莊左手指被碎玻璃噴濺受傷。

警方說，葉、莊酒測結果均為0，莊已對葉提告，警方詢後將葉依涉嫌傷害、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

葉男依下車就持球棒朝莊男的車窗猛揮1下。圖／截自Youtube WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
葉男依下車就持球棒朝莊男的車窗猛揮1下。圖／截自Youtube WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
莊男車窗被葉持球棒打碎。記者曾健祐／翻攝
莊男車窗被葉持球棒打碎。記者曾健祐／翻攝
莊男車窗被葉持球棒打碎。記者曾健祐／翻攝
莊男車窗被葉持球棒打碎。記者曾健祐／翻攝

提告 行車記錄器 車道

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