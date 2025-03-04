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獨／台中婦聊天配香腸 吃一條吐半條噎死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬連姓婦人昨午與朋友在家聊天吃香腸，疑吃整條香腸時，吞嚥不順，半條香腸卡在咽喉處，友人發現後，趕緊催吐，協助連婦將半條香腸吐出，不過連婦已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，今將由檢警釐清死因。亞大醫院表示，長者因老化，會有吞嚥困難問題，進食時需細嚼慢嚥，一些貢丸、香腸等食品，建議切割小分後入口。

經查，昨天下午5時許，西屯區連姓婦人（83歲）在住家與朋友聊天，期間連婦拿出香腸與朋友分享，一邊聊天、一邊吃香腸，不過香腸沒有細切小分，連婦在吃一條香腸時，疑吞嚥不慎，卡住半條在喉嚨。

連婦友人看到後，趕緊協助催吐，通知救護車到場，連婦雖吐出半條香腸，但救護車到場時，連婦已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，全案今將由檢警相驗，以釐清婦人死因。

亞大醫院急診室主治醫師陳昱峰表示，民眾無論年紀大小，當進食時，都要切記千萬不要說話，需專注控制速度，一口一口慢慢吃，等到食物軟化後，才開始吞嚥，必要時可以配合喝水軟化食物，若是長者在食用貢丸、香腸等難吞嚥食物時，建議先細切小分量後再入口。

陳昱峰提醒，萬一進食時發生嗆咳則應立即停止進食，休息緩和後再進食；若是仍有嗆咳發生，請停止進食，並且盡速尋求旁人協助，採用哈姆立克法急救；若沒有人在場，則可利用有靠背的椅子，人位於椅背後方，自己握住椅背兩側頂住自己的上腹部，嘗試將異物吐出。

陳昱峰強調，如果發現噎到者已經失去意識，就得立即實施心肺復甦術（CPR）急救，同時間撥打119求救，務必在黃金時間將長輩及時就醫，才能降低傷害。

衛福部過去曾提發布新聞示警，有國內研究調查，台灣社區65歲以上長者有21.8%於每周至少3次有進食嗆到的現象，有12.8%經過評估為吞嚥異常，即每10個高齡者可能就有1個有輕度以上吞嚥障礙，提醒長者需多留意。

台中市八旬婦人昨天邊吃香腸邊與朋友聊天，不慎噎到後，送醫不治。圖／本報資料照
台中市八旬婦人昨天邊吃香腸邊與朋友聊天，不慎噎到後，送醫不治。圖／本報資料照

朋友 香腸

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