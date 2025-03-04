快訊

王大陸驚爆「殺人未遂」！疑不滿機場接機車品質 下重手遭移送

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

大膽穿消防服出國滑雪！中市消防員認錯「不該為紀念這樣做」下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

開芭樂票詐水產商2500萬 主嫌被起底曾是雙北最大淫媒

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市昌泰水產冷凍食品有限公司於農曆年前開芭樂票向17家水產業者大量進貨，詐騙得手近2500萬，主嫌吳誌麒被逮後遭羈押禁見。據了解吳誌麒曾於2007至2017年在雙北經營樓鳳及色情護膚，旗下小姐最多曾高達500人獲利近10億，有雙北最大淫媒之稱。

涉嫌詐騙的昌泰水產冷凍食品有限公司成立於2022年，初期以小額交易向水產業者進貨，但去年（2024年）下半年開始以年關將近為由，向各大水產業者大量採購高價干貝、鮑魚、魚翅等水產品，水產供應商因長期合作已有信任基礎，不疑有他大量出貨給昌泰。

不料水產業者農曆過年前收到昌泰的支票前往兌現時卻驚見跳票，多間受害業者趕往昌泰公司登記地址及倉儲查看，赫然發現該公司辦公室與冷凍庫均已清空，所有人員失聯，驚覺遭到詐騙立即報警。板橋警方獲報經統計共有17家業者受害，總受騙金額高達2492萬元。

板橋警方日前兵分多路展開拘提、搜索，順利逮捕60歲主嫌吳誌麒及名義上負責人陳男等8人，詢後依組織犯罪、詐欺、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北檢，檢察官複訊後向法院聲押禁見主嫌吳誌麒及陳男獲准。

據了解，主嫌吳誌麒曾於2007到2017年在雙北經營一樓一鳳、色情護膚、色情卡拉OK等行業，最盛時期下小姐高達500人，10年間營業額超過3億元，被封為雙北最大淫媒。直到2017年2月14日時吳誌麒才被移民署新北市專勤隊查獲送辦。

移民署新北市專勤隊2017年時將吳誌麒移送法辦。記者黃子騰／翻攝
移民署新北市專勤隊2017年時將吳誌麒移送法辦。記者黃子騰／翻攝
涉嫌詐騙17家水產業者的昌泰冷凍水產公司。記者黃子騰／翻攝
涉嫌詐騙17家水產業者的昌泰冷凍水產公司。記者黃子騰／翻攝

詐欺 詐騙

延伸閱讀

川普重返白宮後 梅蘭妮亞罕見露面反深偽色情

昌泰水產年前大量訂購還開芭樂票 17業者受害損失2500萬

板橋2立委都被罷免 土樹三鶯議員也協助霸蘇巧慧及吳琪銘

屏東縣府與台鐵推龍虎石斑魚便當 周春米喊賣10萬份

相關新聞

獨／台中婦聊天配香腸 吃一條吐半條噎死

台中市八旬連姓婦人昨午與朋友在家聊天吃香腸，疑吃整條香腸時，吞嚥不順，半條香腸卡在咽喉處，友人發現後，趕緊催吐，協助連婦...

嘉義鐵皮工廠失火竄濃煙 灌救3小時200平方公尺全燒光

嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早7點多發生火災，業者從事衣物進出口貿易，同時也是嘉義縣舊衣回收商，因廠內堆放大量衣物，火勢延...

母姊出遊...北投男曠職2天公司急尋 警消破門驚見他陳屍床上

林姓男子連續曠職2天，公司報警尋人，今午在林男位於台北市北投區的住處，發現他倒臥寢室床上，已明顯死亡，警方初判現場無外力...

新竹南寮風箏線飄車道 重機騎士被絆倒摔車? 警還原真相

新竹市南寮漁港去年以145萬人次奪下新竹熱門景點亞軍，同時也是許多民眾熱愛施放風箏的場所，不過有市民目擊，竟有重機騎士疑...

高雄公園處委外廠商員工在快車道丟擲三角錐 險釀車禍

高市工務局公園處委外廠商員工今天上午10時許，在中山三路的快車道修剪灌木時，突然情緒失控拿起三角錐往前丟擲，三角錐落地後...

立委陳亭妃遭簡訊恐嚇 涉案人身分曝光竟有這背景

民進黨立委陳亭妃今傳出手機收到3封來自不同時間的恐嚇簡訊，內容充斥不理性的言論，趕緊到警局報案，稍早疑似涉案人前往警局說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。