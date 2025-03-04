開芭樂票詐水產商2500萬 主嫌被起底曾是雙北最大淫媒

新北市昌泰水產冷凍食品有限公司於農曆年前開芭樂票向17家水產業者大量進貨，詐騙得手近2500萬，主嫌吳誌麒被逮後遭羈押禁見。據了解吳誌麒曾於2007至2017年在雙北經營樓鳳及色情護膚，旗下小姐最多曾高達500人獲利近10億，有雙北最大淫媒之稱。

涉嫌詐騙的昌泰水產冷凍食品有限公司成立於2022年，初期以小額交易向水產業者進貨，但去年（2024年）下半年開始以年關將近為由，向各大水產業者大量採購高價干貝、鮑魚、魚翅等水產品，水產供應商因長期合作已有信任基礎，不疑有他大量出貨給昌泰。

不料水產業者農曆過年前收到昌泰的支票前往兌現時卻驚見跳票，多間受害業者趕往昌泰公司登記地址及倉儲查看，赫然發現該公司辦公室與冷凍庫均已清空，所有人員失聯，驚覺遭到詐騙立即報警。板橋警方獲報經統計共有17家業者受害，總受騙金額高達2492萬元。

板橋警方日前兵分多路展開拘提、搜索，順利逮捕60歲主嫌吳誌麒及名義上負責人陳男等8人，詢後依組織犯罪、詐欺、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北檢，檢察官複訊後向法院聲押禁見主嫌吳誌麒及陳男獲准。