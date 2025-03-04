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嘉義鐵皮工廠失火竄濃煙 灌救3小時200平方公尺全燒光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早7點多發生火災，業者從事衣物進出口貿易，同時也是嘉義縣舊衣回收商，因廠內堆放大量衣物，火勢延燒迅速猛烈，消防隊獲報到場時已全面燃燒，燃燒面積約為200平方公尺，無人受傷，詳細起火原因仍待火調釐清。

據了解，起火的鐵皮工廠位於六腳村竹仔角，營業項目登記為國際貿易業、廢棄物資源回收業、成衣業等。去年1月曾配合消防局辦理救災演練，模擬作業區機台運轉時，不明原因起火，不料今天真的發生火災，鐵皮工廠悶燒、濃煙竄天，立即派上用場。

嘉義縣消防局表示，今早7點多獲報六腳鄉發生鐵皮工廠火警，立即派遣分隊出水搶救，耗時約3小時，火勢在10時22分撲滅，初估燃燒面積約為200平方公尺，無人員傷亡，後續交由火調科及員警處理，呼籲裝設住宅用火災警報器，以維防火安全。

嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早失火，濃煙竄天全面燃燒。記者黃于凡／翻攝

嘉義 廢棄物 火災

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