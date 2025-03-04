消防衣帶出國滑雪 中市：公有財產私用將懲處

台中1名消防員日前帶消防衣去日本滑雪，並在網路分享影像及心得引發議論；台中市消防局今天表示，消防衣褲為公有財產，未經核准不得私自使用，人員違規事實將依規懲處。

台中市消防局某分隊1名消防員，日前在社群網站分享照片與影片，畫面中他身穿印有台中消防字樣的消防衣出國滑雪，並分析消防衣較適合火熱場域，不適合用來滑雪，貼文引發網友議論。

台中市消防局今天透過文字稿表示，經查涉案消防員於今年2月26日休假期間，出國前往日本旅遊，有關人員未依規定穿著，及將公有財產做為私用部分，已明顯違反執行勤業務消防服制規範。

消防局指出，消防衣裝備為供執行災害搶救勤務與自主訓練使用，消防衣褲為有列帳的公有財產，保管人應善盡保管責任，未經核准，不得私自使用，將針對相關違失部分召開檢討會議，人員違規事實將依規懲處，並追究相關單位內部管理督導不周責任。