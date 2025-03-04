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母姊出遊...北投男曠職2天公司急尋 警消破門驚見他陳屍床上
林姓男子連續曠職2天，公司報警尋人，今午在林男位於台北市北投區的住處，發現他倒臥寢室床上，已明顯死亡，警方初判現場無外力介入，林男家屬則認其有慢性病史，對死因無意見，後續決定直接替林男辦理後事。
警方調查，53歲林男從事機械加工業，至今接連曠職2天，公司擔心林男發生意外，今早報警尋人，台北市警方獲報後，今午12時許偕同消防人員前往林男位於北投區住處破門，發現林男躺臥寢室床上一動不動，已明顯死亡，立即通知家屬配合釐清案情。
據悉，林男平時與胞姊、母親同住，近日母姊外出旅遊，林男獨自在家，未料家人再見、林男已成遺體；對於林男死亡，警方初判現場無外力介入，確切死因須相驗釐清，但林男家屬認定，林男有慢性病史，對於死因無其他意見，決定後續直接辦理後事。
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