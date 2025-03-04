快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

7旬婦遭騙欲領逾百萬付裝潢費 北市警阻詐保積蓄

中央社／ 台北4日電

北市警方指出，一名76歲胡姓婦人到銀行臨櫃要提領286萬元，並向行員出示裝潢工程報價單，幸經細心行員察覺有異報案，員警到場協查為虛設公司，即時成功攔阻詐騙集團惡行。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，所轄西門町派出所員警魏沁廷、黃琇郁近日接獲銀行行員報案，指稱一名胡婦欲提領大量現金，疑有遭詐騙情形，請警方到場協助關懷、瞭解。

員警獲報到場發現，胡婦當天臨櫃要提領新台幣286萬元，並向行員出示工程報價單，指稱提領款項是要支付相關裝潢費用。員警立即協助確認、查證，發現相關報價單上的負責人、公司名稱都是虛設，積極地向胡婦說明極有可能是詐團手法。

警方指出，胡婦透露她原本也心有疑惑，經員警與行員勸說後，放棄提款念頭，但未向員警吐露遭遇詐騙集團過程及其話術。

萬華警分局表示，詐騙集團話術千變萬化，時常運用人性弱點讓民眾遭欺騙、蒙蔽，甚而曾見詐騙集團教導被害人如何以話術欺騙行員及員警，呼籲民眾務必提高警覺、多方查證，切勿輕易相信，以免血本無歸。

北市 成功 詐騙集團

延伸閱讀

北市代理老師家教與女學生飲酒、猥褻遭起訴 教育局：已停聘

男子遭騙7次面交損失620萬元 車手每次僅獲2500元酬勞

北市5藍委罷免案將進二階 綠支持者焦急「電話被打爆」

詐騙集團扮網戀女友 7旬獨居翁險被吸乾15萬

相關新聞

獨／陳亭妃說明連續收三封恐嚇簡訊經過：從政27年來第一次

民進黨立委陳亭妃今天在臉書指出，手機上收到恐嚇威脅簡訊，很害怕媽媽會因此受到任何傷害；她接受本報記者訪問表示，昨晚11時...

母姊出遊...北投男曠職2天公司急尋 警消破門驚見他陳屍床上

林姓男子連續曠職2天，公司報警尋人，今午在林男位於台北市北投區的住處，發現他倒臥寢室床上，已明顯死亡，警方初判現場無外力...

影／超驚險！台南市東區汽車右切撞機車 騎士頭差點遭輾過

一輛汽車昨天行經台南市東區長榮路二段時，要向右切到外側車道，與車道上的機車發碰撞，導致騎士倒地受傷；由於騎士是往左倒地，...

嘉義鐵皮工廠失火竄濃煙 灌救3小時200平方公尺全燒光

嘉義縣六腳鄉一處鐵皮工廠今早7點多發生火災，業者從事衣物進出口貿易，同時也是嘉義縣舊衣回收商，因廠內堆放大量衣物，火勢延...

台中年輕男無業宅在家 母一早發現陳屍梯間有勒痕亡

台中市北屯區一名年約22歲男子，今天清晨7時許，被同住的母親發現，陳屍在住家的樓梯間，頸部有繩索與勒痕，男子母親通報警消...

連收3封恐嚇簡訊 陳亭妃嚇到落淚：覺得對不起媽媽

民進黨立院黨團總召柯建銘前陣子自曝遭人恐嚇，民進黨立委陳亭妃今也透露收到威脅簡訊，一早就到台南警局報案。陳亭妃受訪時哽咽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。