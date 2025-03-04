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民眾黨澎湖縣黨部大門玻璃被石頭砸穿 警方已鎖定嫌犯
位於澎湖縣馬公市永安街的民眾黨澎湖縣黨部，今天清晨遭人丟擲石塊，砸破玻璃大門，警方鎖定疑似酒醉的男子涉案，將通知到案說明。民眾黨澎湖縣黨部前主委、現任馬公代表會副主席莊國輝說，暴力零容忍，將在警方調查告一段落後，對外說明。
警方表示，馬公警分局光明派出所今日凌晨1時43分許接獲報案，指稱馬公市民眾黨部玻璃門遭不明人士丟石頭，造成破裂毀損。警方立刻派人前往處理，但警網到場時，涉嫌人已離開。
警方說，現場有一面大門玻璃破裂毀損，經警方聯繫黨部人士及調閱相關監視畫面，迅速鎖定一名疑似酒醉的男子涉案，全案將在進一步釐清案情後，依毀損罪嫌移送澎湖地檢署偵辦。
莊國輝表示，遭砸毀的大門初步估計約需2萬元、3萬元才能修復，但詳細金額仍需等廠商估價確認，他不認識這名涉嫌砸門的嫌犯，對於黨部大門為何被砸一事，感到不解。
莊國輝說，目前以個案來看待此事，「這種事情發生在我們身上，或許我們有要改進、檢討、反省的地方，但這些都不會是我們容忍暴力的理由」，他感謝各界關心，也感謝警方在第一時間就受理案件並展開調查，會在案件告一段落後對外說明。
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