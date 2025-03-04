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高雄愛河口21歲女子落水 10小時後河中找到人
高雄愛河出口今天凌晨女子墜河，消防隊搜救10小時後，今天近午在遊艇碼頭附近搜獲女子，已經死亡。據了解，死者是21歲的彭姓女子，警方已根據彭女留在輕軌鐵道橋上的手機聯絡到家屬，待相驗後交由家屬善後。
今天凌晨1時40分許，民眾在在高雄市鹽埕區公園二路，發現彭姓女子自高雄輕軌跨愛河出口的鐵道橋落水，趕緊向119求救。
高雄港務消防隊和高雄市消防局派員搜救，今天凌晨4時許未見女子身影暫停搜尋，今天上午繼續搜尋，才在近午，於遊艇碼頭找到已載浮載沈的女子，將她救上救生艇時發現已經死亡多時。
今天凌晨警方調閱相關監錄系統，確認女子落水，並發現女子在輕軌鐵道橋上，留下球鞋和手機等物，警方才根據手機緊急聯絡人找到家屬，確認彭女的身分。
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