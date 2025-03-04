快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄愛河口21歲女子落水 10小時後河中找到人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄愛河出口今天凌晨女子墜河，消防隊搜救10小時後，今天近午在遊艇碼頭附近搜獲女子，已經死亡。據了解，死者是21歲的彭姓女子，警方已根據彭女留在輕軌鐵道橋上的手機聯絡到家屬，待相驗後交由家屬善後。

今天凌晨1時40分許，民眾在在高雄市鹽埕區公園二路，發現彭姓女子自高雄輕軌跨愛河出口的鐵道橋落水，趕緊向119求救。

高雄港務消防隊和高雄市消防局派員搜救，今天凌晨4時許未見女子身影暫停搜尋，今天上午繼續搜尋，才在近午，於遊艇碼頭找到已載浮載沈的女子，將她救上救生艇時發現已經死亡多時。

今天凌晨警方調閱相關監錄系統，確認女子落水，並發現女子在輕軌鐵道橋上，留下球鞋和手機等物，警方才根據手機緊急聯絡人找到家屬，確認彭女的身分。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄愛河出口今天凌晨女子墜河，10小時後，消防隊尋今午尋找到女子。記者林保光／翻攝
高雄愛河出口今天凌晨女子墜河，10小時後，消防隊尋今午尋找到女子。記者林保光／翻攝

愛河 鐵道 高雄輕軌

延伸閱讀

去年林口交流道旅次量奪冠 國道交通量最高路段也出爐

強颱凱米重創高雄 圍籬只防中颱壓毀貨車建商要賠錢

「單車猴」把陸橋當特技場 高雄警看完畫面要追人開罰

高流音樂中心水域傳墜海 女子生死未卜

相關新聞

獨／陳亭妃說明連續收三封恐嚇簡訊經過：從政27年來第一次

民進黨立委陳亭妃今天在臉書指出，手機上收到恐嚇威脅簡訊，很害怕媽媽會因此受到任何傷害；她接受本報記者訪問表示，昨晚11時...

母姊出遊...北投男曠職2天公司急尋 警消破門驚見他陳屍床上

林姓男子連續曠職2天，公司報警尋人，今午在林男位於台北市北投區的住處，發現他倒臥寢室床上，已明顯死亡，警方初判現場無外力...

影／超驚險！台南市東區汽車右切撞機車 騎士頭差點遭輾過

一輛汽車昨天行經台南市東區長榮路二段時，要向右切到外側車道，與車道上的機車發碰撞，導致騎士倒地受傷；由於騎士是往左倒地，...

台中年輕男無業宅在家 母一早發現陳屍梯間有勒痕亡

台中市北屯區一名年約22歲男子，今天清晨7時許，被同住的母親發現，陳屍在住家的樓梯間，頸部有繩索與勒痕，男子母親通報警消...

連收3封恐嚇簡訊 陳亭妃嚇到落淚：覺得對不起媽媽

民進黨立院黨團總召柯建銘前陣子自曝遭人恐嚇，民進黨立委陳亭妃今也透露收到威脅簡訊，一早就到台南警局報案。陳亭妃受訪時哽咽...

民眾黨澎湖縣黨部大門玻璃被石頭砸穿 警方已鎖定嫌犯

位於澎湖縣馬公市永安街的民眾黨澎湖縣黨部，今天清晨遭人丟擲石塊，砸破玻璃大門，警方鎖定疑似酒醉的男子涉案，將通知到案說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。