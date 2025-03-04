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影／超驚險！台南市東區汽車右切撞機車 騎士頭差點遭輾過

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一輛汽車昨天行經台南市東區長榮路二段時，要向右切到外側車道，與車道上的機車發碰撞，導致騎士倒地受傷；由於騎士是往左倒地，頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。

台南市警第一分局指出，昨天上午8時許，一名機車騎士沿長榮路二段向南行駛外側車道至東門路口時，內側行駛的自小客貨車向右跨越兩車道，與機車騎士發生碰撞，騎士倒地手腳多處擦傷。

警方獲報後，派員到場，確認雙方酒測值均為零，至於肇事責任歸屬持續調查釐清中。由於騎士頭部是往左方落地，倒地後差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。

警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，並注意車前狀況及兩車間隔，不得任意跨越兩車道行駛，以保護其他用路人安全。

騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝
騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝
騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝
騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝
騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝
騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝
騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝
騎士頭部落地時，差點遭汽車右後輪輾過，驚險影像被後方目擊民眾拍下，放上網路，引發網友討論。記者袁志豪／翻攝

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