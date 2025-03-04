苗栗少年騎車雙載遮車牌 遇警拒檢危險駕駛挨罰

苗栗1名高中生暗夜騎車載友人並遮蔽車牌，在後龍鎮造豐路遇巡邏員警拒檢加速逃逸，沿途蛇行、闖紅燈等危險駕駛，最終被警方攔截帶回偵辦。

苗栗縣警察局竹南分局後龍分駐所所長張世源今天表示，3日凌晨執勤時，接獲通報稱後龍鎮造豐路便利超商前，有不明人士聚集，疑似有飆車情事，巡邏員警立即到場，但未發現異狀，接著加強周邊巡邏。

張世源指出，警方隨後在造豐路與土乞仔路口，發現1輛遮蔽車牌的機車，立即上前攔停，但騎士拒絕受檢並加速逃逸，沿途多次蛇行、闖紅燈、危險駕駛，員警隨即尾隨並請求支援擴大攔截，最終於造豐路與新港二路口成功攔停，依公共危險罪現行犯帶返分駐所偵辦。

警方調查，騎士未成年並於高中就讀，因與朋友相約騎車競速，和另1名少年借用家人機車一同前往，到場後未發現其他人，打算騎車離開，返家途中遇到員警巡邏攔查，因無照且遮蔽車牌擔心受罰，才會加速逃逸，雙方追逐將近20分鐘，最後騎士自摔被逮。

由於機車騎士無照駕駛，有多次未依交通規定、號誌行駛，警方依法開出7張、共約新台幣3萬2400元罰單，並請家長將2人帶回，同時家長（車主）須接受道安講習，避免讓未成年違規騎車，危害自身和他人安全。