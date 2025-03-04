聽新聞
0:00 / 0:00
「單車猴」把陸橋當特技場 高雄警看完畫面要追人開罰
高雄鼓山區一號船渠景觀橋被當成特技場，有單車玩家利用橋梁階梯落差，從橋頂一躍而下，影片流出後，拍攝者還在一旁歡呼，鼓山警分局檢視影片，認定騎士違規，已調閱監視器通知涉案騎士說明。
根據網路社群流傳的影片，單車騎士先是在人行橋上急速衝刺，並在將要下樓梯時直接一躍而下，從約3層樓高的橋面直接墜地，直接衝進前方的車道，還好當時沒有人車經過，否則恐造成傷亡。
經查哨船街路段人行橋進出口均設有禁止標誌，明確禁止騎乘單車通行該處，何況從橋面一躍而下，但影片拍攝者卻仍歡呼，絲毫不把禁止標誌及用路人、行人安全放眼裡。
警方今天檢視影片，認為騎士行為已違反道路交通管理處罰條例，可開罰1200元，警方已調閱周邊監視器畫面，循線調查違規人並通知他到案說明，並依發開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言