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「單車猴」把陸橋當特技場 高雄警看完畫面要追人開罰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區一號船渠景觀橋被當成特技場，有單車玩家利用橋梁階梯落差，從橋頂一躍而下，影片流出後，拍攝者還在一旁歡呼，鼓山警分局檢視影片，認定騎士違規，已調閱監視器通知涉案騎士說明。

根據網路社群流傳的影片，單車騎士先是在人行橋上急速衝刺，並在將要下樓梯時直接一躍而下，從約3層樓高的橋面直接墜地，直接衝進前方的車道，還好當時沒有人車經過，否則恐造成傷亡。

經查哨船街路段人行橋進出口均設有禁止標誌，明確禁止騎乘單車通行該處，何況從橋面一躍而下，但影片拍攝者卻仍歡呼，絲毫不把禁止標誌及用路人、行人安全放眼裡。

警方今天檢視影片，認為騎士行為已違反道路交通管理處罰條例，可開罰1200元，警方已調閱周邊監視器畫面，循線調查違規人並通知他到案說明，並依發開罰。

景觀橋橫跨一號船渠，卻有單車玩家將橋面當成特技場，不顧其他人安全大玩飛車特技。本報資料照片
景觀橋橫跨一號船渠，卻有單車玩家將橋面當成特技場，不顧其他人安全大玩飛車特技。本報資料照片

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