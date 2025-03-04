男子遭騙7次面交損失620萬元 車手每次僅獲2500元酬勞

屏東李姓男子去年12月加入LINE投資群組，陸續與取款車手進行7次面交，共損失620多萬元，直到最近又被要求加碼100萬元投資款項才驚覺被騙，與警方合作佯裝要面交，成功逮捕林姓車手，林嫌表示，每次成功取款就能獲得2500元報酬。

李男去年12月看到臉書上的投資廣告訊息，私訊後對方以「高獲利投資賺錢」為誘餌，推介加入「LINE投資群組—金錢樹下」，並在詐騙集團成員指示下，3個月內分別在屏東市區、高鐵左營站及高鐵台中站等地，與取款車手進行7次面交，金額達620多萬元。

最近詐騙集團成員又要求李男相約面交100萬元投資款項，他才驚覺有異，向屏東警分局報案，警方指導李男佯裝要與其面交，成功逮捕林姓車手。屏東警分局近日逮捕4名名面交車手，都是在網路上經人介紹。

這些車手都是經網路面試合格後，專職從事「外務員」工作，工作內容為依公司指派後搭乘高鐵、台鐵等交通工具，前往指定地點向被害人面交取款，成功取款一次即可獲得2500元報酬。