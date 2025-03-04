火燒車！自小客車靜宜大學前違規轉彎 夜撞機車致起火

台灣大道事故多，陳女昨晚9時40分，駕駛小客車沿台灣大道南往北方向，於靜宜大學前違規右轉，撞上30歲李男騎乘機車，雙方於路口發生碰撞後，機車倒地並起火燃燒，幸由民眾及救護人員使用學校滅火器隨即撲滅火勢，全案移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

清水警分局表示，這起交通事故發生於3月3日在沙鹿區台灣大道7段200號（靜宜大學）前，52歲陳女駕駛小客車沿台灣大道南往北方向，在靜宜大學前竟違規由快車道右轉，撞上30歲李男騎乘機車，同方向慢車道直行，雙方於路口發生碰撞，機車騎士四肢擦挫傷送梧棲童綜合醫院就醫，傷勢無礙，雙方駕駛經酒測後，均無酒駕情事。

清水交通隊指出，事故雙方均沿臺灣大道南往北方向行駛，但陳女快車道右轉彎未依規定部分，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第5款，「道路設有劃分島，劃分快、慢車道，在快車道右轉彎」，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。