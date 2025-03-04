快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

火燒車！自小客車靜宜大學前違規轉彎 夜撞機車致起火

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台灣大道事故多，陳女昨晚9時40分，駕駛小客車沿台灣大道南往北方向，於靜宜大學前違規右轉，撞上30歲李男騎乘機車，雙方於路口發生碰撞後，機車倒地並起火燃燒，幸由民眾及救護人員使用學校滅火器隨即撲滅火勢，全案移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

清水警分局表示，這起交通事故發生於3月3日在沙鹿區台灣大道7段200號（靜宜大學）前，52歲陳女駕駛小客車沿台灣大道南往北方向，在靜宜大學前竟違規由快車道右轉，撞上30歲李男騎乘機車，同方向慢車道直行，雙方於路口發生碰撞，機車騎士四肢擦挫傷送梧棲童綜合醫院就醫，傷勢無礙，雙方駕駛經酒測後，均無酒駕情事。

清水交通隊指出，事故雙方均沿臺灣大道南往北方向行駛，但陳女快車道右轉彎未依規定部分，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第5款，「道路設有劃分島，劃分快、慢車道，在快車道右轉彎」，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

警方呼籲駕駛人行駛車輛應依標誌、標線、號誌行駛，並應注意車前狀況，以避免發生交通事故。

陳女駕駛自小客車昨晚在靜宜大學前違規右轉，撞上李男騎乘普通重機車，機車倒地並起火燃燒。圖／清水分局提供
陳女駕駛自小客車昨晚在靜宜大學前違規右轉，撞上李男騎乘普通重機車，機車倒地並起火燃燒。圖／清水分局提供
陳女駕駛自小客車昨晚在靜宜大學前違規右轉，撞上李男騎乘普通重機車，機車倒地並起火燃燒。圖／清水分局提供
陳女駕駛自小客車昨晚在靜宜大學前違規右轉，撞上李男騎乘普通重機車，機車倒地並起火燃燒。圖／清水分局提供
陳女駕駛自小客車昨晚在靜宜大學前違規右轉，撞上李男騎乘普通重機車，機車倒地並起火燃燒。圖／清水分局提供
陳女駕駛自小客車昨晚在靜宜大學前違規右轉，撞上李男騎乘普通重機車，機車倒地並起火燃燒。圖／清水分局提供

交通事故 車道 靜宜大學

延伸閱讀

雲林台61火燒車失蹤駕駛被逮 為越籍非法移工肇逃罪加一等

台61自撞火燒車！副駕乘客疑要奪窗逃生卻慘死 司機脫困後竟離奇失蹤

影／南投「微熱山丘」附近火燒車 大火吞噬百萬休旅車成廢鐵

「轟」一聲瞬間起火！桃園台3線火燒車 武嶺橋大塞車

相關新聞

獨／陳亭妃說明連續收三封恐嚇簡訊經過：從政27年來第一次

民進黨立委陳亭妃今天在臉書指出，手機上收到恐嚇威脅簡訊，很害怕媽媽會因此受到任何傷害；她接受本報記者訪問表示，昨晚11時...

大甲民生地下道限高標誌牌昨完工 就被2輛貨車硬闖撞壞

大甲區民生地下道涵洞限高2.2公尺，常有貨車駕駛錯估車輛高度而硬闖地下道，車頂因而被卡在涵洞，大甲分局表示，去年民生地下...

「單車猴」把陸橋當特技場 高雄警看完畫面要追人開罰

高雄鼓山區一號船渠景觀橋被當成特技場，有單車玩家利用橋梁階梯落差，從橋頂一躍而下，影片流出後，拍攝者還在一旁歡呼，鼓山警...

男子遭騙7次面交損失620萬元 車手每次僅獲2500元酬勞

屏東李姓男子去年12月加入LINE投資群組，陸續與取款車手進行7次面交，共損失620多萬元，直到最近又被要求加碼100萬...

火燒車！自小客車靜宜大學前違規轉彎 夜撞機車致起火

台灣大道事故多，陳女昨晚9時40分，駕駛小客車沿台灣大道南往北方向，於靜宜大學前違規右轉，撞上30歲李男騎乘機車，雙方於...

高流音樂中心水域傳墜海 女子生死未卜

高雄愛河出口今天凌晨疑有人墜河，據了解，1名女子自愛河出口處輕軌跨河鐵道橋，不明原因墜河失蹤，生死未卜。高雄港務消防隊和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。