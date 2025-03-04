影／苗栗少年暗夜遇警盤查拒檢 機車蛇行、闖紅燈竄逃遭圍捕

苗栗縣一名少年3日凌晨借友人機車欲參加競速飆車，半路遇警盤查，未料少年卻拒檢一路蛇行、闖紅燈加速逃逸，線上警網據報圍捕，最終於20分鐘後將其攔停，依公共危險罪嫌現行犯帶回偵辦。

竹南警分局指出，後龍分駐所員警3日凌晨執勤時接獲通報，稱後龍鎮造豐路統一超商前有不明人士聚集，疑似有飆車情事。員警獲報後立即到場，但到場後未發現異狀，遂加強周邊巡邏。

凌晨2點左右，警方在造豐路與土乞仔路口發現1輛遮蔽車牌機車立即上前盤查，但該車駕駛拒絕受檢並加速逃逸，沿途多次蛇行、闖紅燈、危險駕駛，警方隨即展開尾隨，並請求支援擴大攔截，最終於造豐路與新港二路口成功攔停該車，並將其依公共危險罪現行犯帶返所偵辦。

據了解，該騎士為1名未成年少年，因與朋友相約騎車競速，便與另位少年借車一同前往，到場後卻未發現其他人，打算騎車離開返家，途中遇到警方攔查，因無照且遮蔽車牌擔心受罰便加速逃逸。