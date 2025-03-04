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桃園龜山路面全是油！10多輛機車打滑 凶手是桃園客運
桃園市龜山區興業街往山鶯路路面今上午出現大片油漬，附近民眾目睹數10名騎士經過打滑，其中一名女騎士受傷送醫。經查油污來源為桃園客運公車漏油，警方獲報到場緊急撒木屑處理，並通知清潔隊全面清掃，目前路面油污已大致淡化，但用路人行經仍需留意。
桃園市議員李宗豪指出，今上午約7點興業街往山鶯路方向路面出現大量油汙，根據現場民眾反應，造成10幾輛機車打滑。經查油污來源為桃園客運公車漏油，該車沿線行駛至和碩前迴轉後再開回建國東路，漏油影響範圍興業街至山鶯路。
其中大林消防分隊上午8點多獲報，現場有3輛機車因打滑撞在一起，其中一名28歲女子頭部及身體擦挫傷送醫；警方接獲通報後到場交通管制，並緊急撒木屑處理部分油污，目前接獲車禍受理1件。服務處接獲陳情，同時通報清潔隊派員加強路面清理，大部分油污已經淡化，仍有部分殘留在道路邊緣與標線上待後續處理，會持續追蹤清理狀況。
李宗豪提醒用路人經過該路段時減速慢行，受影響騎士如有車損或受傷，可以保留相關證據並反應，會協助處理，將要求桃園客運說明並負起責任，避免類似事件再次發生。
龜山警方則表示，會協助車禍民眾聯繫後續賠償事宜，目前已通知客運駕駛到派出所做筆錄，若行為屬實將依違反道路交通管理處罰條例第30條規定依法舉發，可處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，提醒民眾車子故障漏油請盡速至保養廠維修，以免造成危害。
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