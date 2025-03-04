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詐騙集團扮網戀女友 7旬獨居翁險被吸乾15萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣70多歲范姓老翁因長期獨居、生活寂寞，近日在LINE上結識一名女子，對方以關懷之名，迅速拉近與范翁的距離，等時機成熟後，便要求匯款15萬元鞏固關係，范翁不疑有他到銀行匯款，所幸被機警的行員和警方識破，這才保住畢生積蓄。

新竹縣警察局新埔分局指出，新埔派出所於2月21日上午10時45分許，接獲上海商業儲蓄銀行通報，指有民眾要匯款，但對匯款對象並不清楚，行員察覺有異，立即通知警方。

警方趕抵現場後，發現要匯款的范翁獨自生活多年，平時少與人來往，近期因在LINE上隨機加好友，認識了一名自稱「李慧玲」的女子，對方主動關懷他的生活起居，甚至互稱「老公、老婆」，讓范翁深信不疑。當對方要求匯款15萬元時，范翁也毫不猶豫前往銀行準備匯款，認為這筆錢能讓兩人關係更加穩固。

警方查看其手機對話紀錄，發現對方話術與典型的「假交往詐騙」如出一轍，隨即聯合銀行經理與襄理勸阻范翁，向他解釋這是一種專門針對獨居長者的詐騙手法，並提醒他千萬不要再與對方聯繫。經過一番勸說，范翁才驚覺自己差點成為詐騙集團的獵物，懊悔不已。

警方呼籲，網路交友要查明對方身分，若對方提及匯款相關情事更應多加謹慎，如有疑問請撥打165反詐騙專線與110報案專線向警方反映，警方並不時更新詐騙手法與宣導資訊，以期持續發揮阻詐、識詐效果。

警方查看其手機對話紀錄，發現對方話術與典型的「假交往詐騙」如出一轍，隨即聯合銀行經理與襄理勸阻范翁，向他解釋這是一種專門針對獨居長者的詐騙手法。圖／警方提供
警方查看其手機對話紀錄，發現對方話術與典型的「假交往詐騙」如出一轍，隨即聯合銀行經理與襄理勸阻范翁，向他解釋這是一種專門針對獨居長者的詐騙手法。圖／警方提供
范翁獨自生活多年，平時少與人來往，近期因在LINE上隨機加好友，認識了一名自稱「李慧玲」的女子，對方主動關懷他的生活起居，甚至互稱「老公、老婆」，讓范翁深信不疑。圖／警方提供
范翁獨自生活多年，平時少與人來往，近期因在LINE上隨機加好友，認識了一名自稱「李慧玲」的女子，對方主動關懷他的生活起居，甚至互稱「老公、老婆」，讓范翁深信不疑。圖／警方提供
新竹縣70多歲范姓老翁因長期獨居、生活寂寞，近日在LINE上結識一名女子，對方以關懷之名，迅速拉近與范翁的距離，等時機成熟後，便要求匯款15萬元鞏固關係。圖／警方提供
新竹縣70多歲范姓老翁因長期獨居、生活寂寞，近日在LINE上結識一名女子，對方以關懷之名，迅速拉近與范翁的距離，等時機成熟後，便要求匯款15萬元鞏固關係。圖／警方提供

新竹 獨居 詐騙集團

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