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彭佳嶼海域火燒船 萬里艦搜救船長及1漁工...陸公務船也投入救援
新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在彭佳嶼附近海域失火燃燒，台灣船長簡至呈失蹤。海巡隊今天表示，萬里艦仍在事故海域搜救，至今天上午9時，尚未發現簡的身影。
今年41歲的簡至呈和6名印尼漁工，上月26日駕駛漁船從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕小卷。海巡署3月2日晚間6時許接獲通報，三協川26號在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬處起火燃燒。
當時在距離三協順26號約8浬處作業的順吉168號船長張育維，接收到簡至呈求助後前往救援，抵達後只救起在海面抱著救生圈的5名漁工，未見簡至呈和另1名漁工身影。
海巡署艦隊分署接獲通報後，調派線上執勤的600噸級萬里艦，以及2艘100噸級巡防艇從隊部出發，昨天凌晨1時左右抵達事故海域，與已在現場協助救難的日方公務船，合力展開搜索行動。據了解，當時另有4艘中國大陸公務船也投入救援行列。
海巡單位今早表示，萬里艦前仍在現場搜尋2名失蹤者，但至上午9時仍未找到人。
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