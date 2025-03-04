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彭佳嶼海域火燒船 萬里艦搜救船長及1漁工...陸公務船也投入救援

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在彭佳嶼附近海域失火燃燒，台灣船長簡至呈失蹤。海巡隊今天表示，萬里艦仍在事故海域搜救，至今天上午9時，尚未發現簡的身影。

今年41歲的簡至呈和6名印尼漁工，上月26日駕駛漁船從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕小卷。海巡署3月2日晚間6時許接獲通報，三協川26號在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬處起火燃燒。

當時在距離三協順26號約8浬處作業的順吉168號船長張育維，接收到簡至呈求助後前往救援，抵達後只救起在海面抱著救生圈的5名漁工，未見簡至呈和另1名漁工身影。

海巡署艦隊分署接獲通報後，調派線上執勤的600噸級萬里艦，以及2艘100噸級巡防艇從隊部出發，昨天凌晨1時左右抵達事故海域，與已在現場協助救難的日方公務船，合力展開搜索行動。據了解，當時另有4艘中國大陸公務船也投入救援行列。

海巡單位今早表示，萬里艦前仍在現場搜尋2名失蹤者，但至上午9時仍未找到人。

三協順26號漁船在海上燒毀，台灣船長簡至呈尚未獲救，海巡人員持續搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
三協順26號漁船在海上燒毀，台灣船長簡至呈尚未獲救，海巡人員持續搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
順吉168號漁船船長張育維昨晚將救起的5名漁工載回大武崙漁港送醫，出事的三協順26號漁船船長簡至呈的父親得知海上狀況，老淚縱橫，哭喊「一個兒子沒有了」。記者邱瑞杰／攝影
順吉168號漁船船長張育維昨晚將救起的5名漁工載回大武崙漁港送醫，出事的三協順26號漁船船長簡至呈的父親得知海上狀況，老淚縱橫，哭喊「一個兒子沒有了」。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上燒毀，台灣船長簡至呈尚未獲救，海巡人員持續搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
三協順26號漁船在海上燒毀，台灣船長簡至呈尚未獲救，海巡人員持續搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
三協順26號漁船在海上燒毀，台灣船長簡至呈尚未獲救，簡父得知海上狀況，老淚縱橫，哭喊「一個兒子沒有了」。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上燒毀，台灣船長簡至呈尚未獲救，簡父得知海上狀況，老淚縱橫，哭喊「一個兒子沒有了」。記者邱瑞杰／攝影

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