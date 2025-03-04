去年阻攔詐騙金額高達近9億 中華郵政結合科技防詐

金融詐騙層出不窮，中華郵政2023年有效攔阻詐騙件數共1643件，總金額達7億4600萬餘元，2024年有效攔阻詐騙件數成長至2281件，高達8億9600萬餘元。為強化民眾防詐觀念，中華郵政與檢警合作，加強結合運用科技防詐，並持續於全台各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念。

中華郵政表示，秉持「普惠金融」的理念，致力提供無差異化的金融服務，並在全台廣設營業據點，服務範圍涵蓋全國各鄉鎮，總帳戶數更高居各金融機構之首。

由於服務對象遍及全民，為強化民眾防詐觀念，中華郵政持續於全台各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念，透過舉辦線上線下講座及防詐宣導活動，向民眾普及防詐知識，提升民眾自我防詐意識與警覺。

中華郵政說，歷年在防詐方面努力備受肯定，屢次獲得警政署表揚。2023年有效攔阻詐騙件數共1643件，總金額達7億4600萬餘元；2024年有效攔阻詐騙件數成長至2281件，高達8億9600萬餘元，更於2024年度獲頒金融反詐楷模獎殊榮，充分展現中華郵政在防制金融詐騙上的決心與能力。