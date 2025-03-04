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零售電商疲老闆公告門市今起恢復營業 千人力挺狂刷加油

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市知名食品零售電商「疲老闆」日前傳出經營不善關門，昨天夜裡他以直播方式對外說明，沒有跑路，確實欠下大筆債務，期間多次鞠躬道歉，希望給予時間強調一定會努力負責，繼續做下去。今天凌晨於社團媒體公布，嘉義門市自4日起恢復正常營業，上午獲超過3千多人按讚；300多人留言「加油」、「勇於面對問題這點就值得支持了加油！！！」

疲老闆被爆經營不善，並以「內部調整」為由暫停營業，引發部分廠商不滿，就連網紅「鳳梨」也點名要疲老闆出面負責，掀起網友關注。

疲老闆昨天晚間開直播表示，因為事情都在很短的3個月內發生，一時之間無法向外界解釋，不怪任何人只怪自己太魯莽、太過於衝動、太傻不會想。媒體無中生有新聞炒作、酸民不實指控，他選擇沈默並不代表有做這些事。

他說，沒有倒閉還站得好好的，確實有跳票，但是並沒有對不起任何一個社會大眾沒有對不起任何一個粉絲，只是需要時間去沈澱如何面對債務、粉絲、廠商、銀行及民間借貸。現已謹慎面對財務狀況，承諾解決所有債務，並持續經營公司，強調自身清白，並向支持者與債權人保證負責。

今天凌晨1時許疲老闆臉書公告嘉義門市今天恢復正常營業。上午吸引超過3千名網友按讚，超過300則留言鼓勵，「加油，會越來越好的」、「疲闆加油、一定可以挺過難關的」、「支持疲老闆！小甜心加油！」「加油勇敢面對問題是正確的~有在用心的做自然不會為難你的~總有一天光明會到來!!」「請大家用新台幣下架商品！見證台灣人情味的機會來了」、「疲老闆不逃避，勇於面對問題，光這點必須挺到底」、「勇敢面對問題是正確的」、「每一次跌倒後能再站起來，才是最大的榮耀，看完你整場直播，希望疲老闆加油」。

疲老闆臉書今天凌晨公告正常營業。圖／翻攝疲老闆臉書
疲老闆臉書今天凌晨公告正常營業。圖／翻攝疲老闆臉書
疲老闆臉書今天凌晨公告正常營業，並展示店內賣場現況。圖／翻攝疲老闆臉書
疲老闆臉書今天凌晨公告正常營業，並展示店內賣場現況。圖／翻攝疲老闆臉書
疲老闆臉書今天凌晨公告正常營業，至今已獲超過3千人按讚、300網友留言鼓勵。圖／翻攝疲老闆臉書
疲老闆臉書今天凌晨公告正常營業，至今已獲超過3千人按讚、300網友留言鼓勵。圖／翻攝疲老闆臉書

嘉義 直播 老闆

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