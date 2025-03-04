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台中梧棲婦人出門晨運竟遭撞斃 肇事駕駛稱：趕上班閃避不及

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市台灣大道八段光華街前今天清晨發生死亡車禍，警方表示，67歲王林姓婦人遭1輛小客車直接撞上，由於撞車力道太大，當場倒地身亡；74歲肇事黎姓駕駛供稱一早要去上班，綠燈經過看見行人時，已經來不及閃避，車輛擋風玻璃則破了一個大洞。

死者家屬獲報到場指出，媽媽有早起運動習慣，未料卻遇上死亡車禍。肇事詳細事故原因，警方仍待進一步釐清。

清水警分局表示，這起死亡車禍事故，發生在今天上午6時許，1輛黑色轎車行經台灣大道八段397巷（光華街）口時，迎頭接上67歲王林姓婦人上，由於撞擊力道過大，婦人當場沒了呼吸心跳。

儘管對面就是童綜合醫院，員警到場後只能為死者先蓋上遮蔽傘，並檢視黑色肇事車輛，駕駛座前擋風玻璃破了一個大洞，車前左保險桿也凹陷。

警方指出，肇事駕駛則供稱，當時要去上班，綠燈經過看見行人時已經來不及閃避，經聯絡死者家屬到場相認，哀痛表示媽媽平時有早起運動習慣，未料竟會遇上死亡車禍。

台中市台灣大道八段光華街前清晨發生死亡車禍，婦人疑出門晨運遭1輛自小客車直接撞上，當場倒地身亡。圖／翻攝自網路
台中市台灣大道八段光華街前清晨發生死亡車禍，婦人疑出門晨運遭1輛自小客車直接撞上，當場倒地身亡。圖／翻攝自網路
台中市台灣大道八段光華街前清晨發生死亡車禍，婦人疑出門晨運遭1輛小客車直接撞上，當場倒地身亡。圖／清水警分局提供
台中市台灣大道八段光華街前清晨發生死亡車禍，婦人疑出門晨運遭1輛小客車直接撞上，當場倒地身亡。圖／清水警分局提供

死亡 車禍 運動

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