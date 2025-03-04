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三協順26號漁船彭佳嶼火燒船 救人漁船被撞損...海巡隊：會修繕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市三協順26號漁船在彭佳嶼海域作業，前晚火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。友船順吉168號救起另5名漁工，昨晚載回漁港後送醫。漁民質疑回程中巡防艇欲登檢造成碰撞，海巡單位今天表示，派員登船評估傷勢及接駁，但因海象不佳造成碰撞，會了解及協助後續修繕。

海巡署前晚6時許接獲基隆籍漁船順吉168號船長張育維通報，三協順26號在海面起火燃燒，狀況不明。起火地點在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬，調派基隆、澳底海巡隊巡防艇出勤救援，線上執勤的萬里艦也趕赴現場，並聯繫基隆區漁會漁業電台，廣播請附近漁船前往協助。

海巡艦艇在昨天凌晨1時左右趕到現場，加入搜救。當時5名漁工已被救上順吉168號。因為漁船集魚燈全開，以利照明找人。張育維和船上漁工長時間被燈光照射，感到不適，加上救起的漁工都有燒燙傷，兩人較嚴重，所以先行回港送他們就醫。

順吉168號漁船昨晚7時許駛進大武崙漁港，5名漁工還能自行下船，上岸後分由救護車送往基隆長庚醫院治療，海巡隊人員也將製作筆錄，調查案發經過。

張育維的父親張文村也到港邊等待漁船返港，他對回程途中，海巡艇一度要求登船「檢查」大表不滿，因為漁船上有病人，急著進港，況且海巡艇100噸，漁船不到50噸，海象又不好，結果兩船還曾發生碰撞，造成漁船受損，質疑為什麼不等進港再查問。

海巡隊今天表示，事後已經跟船方說明並取得諒解，因為巡防艇的船速比漁船快，希望能讓傷員盡速就醫，才派員想登船評估傷勢及接駁，只是海象不佳，造成泊靠過程發生碰撞，導致漁船受損部分，會積極了解及協助後續修繕，取得諒解。

簡至任的父親等親友，昨晚也到港邊，想從張育維口中得知順吉168號在海上發生什麼事。張育維說，前晚聽到簡至呈用無線線呼叫爆炸、起火了，兩船相距約8浬，為了救人直接砍斷錨繩趕過去。

他說，還在半路就看到火光很大，約40分鐘趕到時，船已燒毀，在附近海面繞行找人，當時天黑、下雨、浪大，先看到5名漁工一起抓著救生圈，救上船後，詢問他們簡至呈的下落，有沒有受傷？有沒有救生圈？漁工說沒有。在附近海面一直尋找，但都沒有看到簡至呈的身影。

簡父聽完張育維的話，哀痛的哭喊「一個兒子沒有了」。張也不斷拭淚，說要向簡父說對不起，因為一起出海作業，卻沒能安全的一起回來。

三協順26號漁船在海上火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。簡父昨晚從救人的友船船長張育維口中，得知事故發生經過，哭喊「一個兒子沒了」。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。簡父昨晚從救人的友船船長張育維口中，得知事故發生經過，哭喊「一個兒子沒了」。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。簡父昨晚從救人的友船船長張育維口中，得知事故發生經過，哭喊「一個兒子沒了」。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。簡父昨晚從救人的友船船長張育維口中，得知事故發生經過，哭喊「一個兒子沒了」。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。簡父昨晚從救人的友船船長張育維口中，得知事故發生經過，哭喊「一個兒子沒了」。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。簡父昨晚從救人的友船船長張育維口中，得知事故發生經過，哭喊「一個兒子沒了」。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 海巡署 海象

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