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疑駕駛人精神不濟肇禍 國1南向嘉義段4車連環撞2人送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

國道1號南向274.9公里凌晨發生車禍，現場2輛自小客車追撞後，2輛小貨車再追撞，發生側翻，現場零件四散一片狼藉，一度造成後方嚴重回堵；國道警方初步調查，自小客車疑因精神不濟失控撞擊護欄橫停車道，引發接連意外，駕駛人均受輕傷送醫救治。詳細事故原因調查中。

國道警方表示，今天凌晨1點50分在國道1號南向274.9公里（嘉義鹿草路段），有輛自小客車駕駛疑因精神不濟、操作失當，撞擊外側護欄後橫停於外側車道，隨即遭後方行駛外側車道另輛自小客車撞擊後停於中線車道。

接著有輛自小貨車行駛外側車道再撞擊第1輛肇事自小客車後停於外側路肩，另輛自小貨車煞車、閃避不及撞擊停於中線車道的自小客車。造成第1輛自小客車、小貨車駕駛人均受輕傷，由救護車分別送柳營奇美及嘉義長庚醫院醫治，各車駕駛酒測值均為零。

警方呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手緊握方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

國道1號南向274.9公里凌晨發生連環車禍，自小客車車頭全毀。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向274.9公里凌晨發生連環車禍，自小客車車頭全毀。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向274.9公里凌晨發重大事故，現場一片狼藉，造成後方車流嚴重回堵。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向274.9公里凌晨發重大事故，現場一片狼藉，造成後方車流嚴重回堵。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向274.9公里凌晨發生連環車禍，自小貨車車頭毀損。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向274.9公里凌晨發生連環車禍，自小貨車車頭毀損。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向274.9公里晨發生重大事故，現場一片狼藉，造成後方車流嚴重回堵。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向274.9公里晨發生重大事故，現場一片狼藉，造成後方車流嚴重回堵。記者李宗祐／翻攝

嘉義 國道 車道

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