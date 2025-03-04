塗鴉夜襲 店家報警逮2人

北市議員耿葳日前接獲店家陳情稱遭塗鴉客夜襲，其中2人被獲報趕到的員警帶回派出所。圖／議員耿葳提供 北市街頭常見塗鴉客亂塗鴉，環保局裁罰件數逐年上升，影響市容，議員耿葳日前接獲店家陳情，遭塗鴉客夜襲，隨處亂塗，是對他人的不尊重，不可能成為城市美學。北市環保局表示，任意塗鴉最高罰6千，將加強與警察局巡查合作。

環保局統計，2022年查獲違規塗鴉有27件，裁罰10萬3800元；2023年查獲31件，裁罰13萬6000元；去年查獲42件，裁罰21萬4200元，以大安區23件最多，中正區件數下降，但17件排行第二。

耿葳接獲店家陳情，日前凌晨2時30分許聽到樓下有好幾個人在聊天，還聽到金屬撞擊聲，聞到油漆味，當下報警，趕到樓下查看，一看傻眼，兩個人攀爬在3樓外牆上拿著噴漆塗鴉，另外3人在1樓鐵捲門塗鴉。

她說，當時3個年輕人在1樓鐵捲門塗鴉，看到老闆來一哄而散，留下另外2個爬在外牆上同伴，從牆上爬下來時，其中1人還不小心從1樓雨遮掉下來，後來都被隨後趕到員警帶回派出所。

環保局人員坦言，亂塗鴉查獲不容易，主因是多發生在半夜，且時間約5秒至20秒，除非是剛好撞見。

水利處指出，北市共有8處位於河濱公園的合法塗鴉區，其中面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，面積641坪，面積第二大的是松山區的觀山塗鴉區，面積約439坪，另外在美堤、福和、景美、成美右岸、龍山以及迎風河濱公園也設有塗鴉區。