清純美女LINE主動搭訕談援交 25歲男赴超商要買3萬點數
25歲陳姓男子在在LINE上遇到年輕美女頭像帳號「小穎」主動對他搭訕，願意以3000元為代價與陳援交；陳昨天前往超商，要依指示向店員購買3萬元遊戲點數，經台南市警二分局員警到場詢問勸說，才得知遭到詐騙，差點成為冤大頭。
根據警政署打詐儀表板統計，上月遭詐騙財損金額逾60億8千餘萬元，比起1月的95億4000萬餘元有顯著減少，但每天仍約有2億元被歹徒捲走；昨天是228連假最後一天，有416件民眾受騙民眾報案，一天累計損失約1億3千餘萬元。
台南市25歲陳姓男子在社群媒體認識1名暱稱「小穎」的女網友，對方的Line使用20多歲面露微笑的清純美女照片，聲稱家中遭逢變故，近日急需用錢，願意以3000元為代價，與陳援交，希望陳能幫助「她」。
陳信以為真答應，但「小穎」要求陳先購買3萬元遊戲點數支付保證金，以證明不是警察釣魚，聲稱所屬經理才能核對身分；對方表示，交易完成後，就會把保證金3萬元點數全部退還給他，點數只是形式上的一個保證，絕對不會少半毛錢。
昨天中午12時許，陳依照指示，到中西區康樂街一間超商，向店員表示要購買點數；店員懷疑陳疑似遭到詐騙，通報轄區台南市警第二分局海安派出所，警員洪正偉、郭柏宏趕往，經詢問陳要購買點數的原因，研判他是遭遇「假交友援交」詐騙手法。
員警說明，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連女網友的影子都見不到。
陳見自己差點成為詐騙冤大頭，對員警的耐心說明及時協助感激不已，表示往後會更加小心，避免成為遭詐騙的對象。
分局長劉怡宗表示，網路交友只要要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙；若談及賺錢機會、投資、信貸，也一定是詐騙，千萬不要輕易匯款或借款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言