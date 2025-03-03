清純美女LINE主動搭訕談援交 25歲男赴超商要買3萬點數

25歲陳姓男子在在LINE上遇到年輕美女頭像帳號「小穎」主動對他搭訕，願意以3000元為代價與陳援交；陳昨天前往超商，要依指示向店員購買3萬元遊戲點數，經台南市警二分局員警到場詢問勸說，才得知遭到詐騙，差點成為冤大頭。

根據警政署打詐儀表板統計，上月遭詐騙財損金額逾60億8千餘萬元，比起1月的95億4000萬餘元有顯著減少，但每天仍約有2億元被歹徒捲走；昨天是228連假最後一天，有416件民眾受騙民眾報案，一天累計損失約1億3千餘萬元。

台南市25歲陳姓男子在社群媒體認識1名暱稱「小穎」的女網友，對方的Line使用20多歲面露微笑的清純美女照片，聲稱家中遭逢變故，近日急需用錢，願意以3000元為代價，與陳援交，希望陳能幫助「她」。

陳信以為真答應，但「小穎」要求陳先購買3萬元遊戲點數支付保證金，以證明不是警察釣魚，聲稱所屬經理才能核對身分；對方表示，交易完成後，就會把保證金3萬元點數全部退還給他，點數只是形式上的一個保證，絕對不會少半毛錢。

昨天中午12時許，陳依照指示，到中西區康樂街一間超商，向店員表示要購買點數；店員懷疑陳疑似遭到詐騙，通報轄區台南市警第二分局海安派出所，警員洪正偉、郭柏宏趕往，經詢問陳要購買點數的原因，研判他是遭遇「假交友援交」詐騙手法。

員警說明，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連女網友的影子都見不到。

陳見自己差點成為詐騙冤大頭，對員警的耐心說明及時協助感激不已，表示往後會更加小心，避免成為遭詐騙的對象。