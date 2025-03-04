居家共學夯 未立案難稽查

立法院二○一七年修法，要求補教師需取得警察刑事紀錄證明書（俗稱良民證），近年共學模式興起，地方媽媽社團、家長口耳相傳，開設小班制、未立案才藝班，教師未申請良民證，教育局也難稽查，成無人管轄灰色地帶。

教育部統計，全國立案登記補習班、才藝班達一萬七六一八家。過去因作家林奕含事件，促使修法，要求立案補習班負責人及教師需取得良民證。

近年透過地方社團、家長口耳相傳，開設小班制、費用較實惠的「共學」風潮盛行。新北發生以圍棋推廣中心名義，自行開班授課，趁孩子落單或以加強訓練為由，對孩子上下其手，被害者多達十二人。

新北地院日前裁定狼師延押，指涉加重強制猥褻，且有相關前科，依法補習班負責人、任教皆需良民證，李違法開班還犯案。

被害家長說，圍棋授課選擇不多，評估孩子較適應小班教學，且費用實惠，陪伴一段時間後便讓孩子自行在老師家上課，發生憾事很自責。

有補習班業者指出，共學風氣盛行，家長偏好小班制、費用又比一對一家教實惠，尤其才藝類，如畫畫、體操或直排輪等更是如此，但居家共學模式無立案，教育局難把管，只能仰賴檢舉。

共學灰色地帶如何把關，新北市教育局表示，將加強補習班稽查，呼籲家長選擇合法立案補習班，家長可透過新北校園通Ａｐｐ或短期補習班資訊管理系統查詢。